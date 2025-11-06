Хмельницкая рассказала о душевной боли спустя 40 дней после смерти Кеосаяна

Хмельницкая рассказала о душевной боли спустя 40 дней после смерти Кеосаяна
Алена Хмельницкая. Фото: DedaSasha/wikimedia.org
Уход знаменитости стал тяжелым ударом для многих

Прошло сорок дней с момента, как не стало выдающегося культурного деятеля Тиграна Кеосаяна. Эту дату близкие отметили в тишине и печали, не скрывая, что боль утраты до сих пор не утихла. Бывшая возлюбленная кинематографиста, актриса Алена Хмельницкая, не смогла сдержать эмоций и обратилась к поклонникам на просторах интернет-пространства.

Знаменитость опубликовала снимок, на котором спрятала глаза за темными очками, явно желая скрыть следы слез. К фотографии она добавила хит Леонида Агутина – слова из нее: "Потому что без тебя я даже пять минут тоскую" – стали откровенным признанием в глубокой боли.

В этот день память мастера почтила и вдова Маргарита Симоньян. Журналистка тоже отметила скорбную дату в социальных сетях.

Любимец публики завершил свое земное пребывание в конце сентября после долгой болезни. Два инфаркта, клиническая смерть и месяцы в коме ослабили организм, и медики не смогли его спасти. Для близких это стало невероятным ударом.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

В МИД ответили на слова Зеленского о готовности вести конфликт еще два года

Украинское руководство с легкостью готово сжечь свое население в боевых действиях

Трампу предложили лишить Киев разведданных ради диалога с Путиным

Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей