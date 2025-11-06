Хмельницкая рассказала о душевной боли спустя 40 дней после смерти Кеосаяна

Курс рубля
Прошло сорок дней с момента, как не стало выдающегося культурного деятеля Тиграна Кеосаяна. Эту дату близкие отметили в тишине и печали, не скрывая, что боль утраты до сих пор не утихла. Бывшая возлюбленная кинематографиста, актриса Алена Хмельницкая, не смогла сдержать эмоций и обратилась к поклонникам на просторах интернет-пространства.
Знаменитость опубликовала снимок, на котором спрятала глаза за темными очками, явно желая скрыть следы слез. К фотографии она добавила хит Леонида Агутина – слова из нее: "Потому что без тебя я даже пять минут тоскую" – стали откровенным признанием в глубокой боли.
В этот день память мастера почтила и вдова Маргарита Симоньян. Журналистка тоже отметила скорбную дату в социальных сетях.
Любимец публики завершил свое земное пребывание в конце сентября после долгой болезни. Два инфаркта, клиническая смерть и месяцы в коме ослабили организм, и медики не смогли его спасти. Для близких это стало невероятным ударом.
