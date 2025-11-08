Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Во время утреннего эфира британского телешоу "Этим утром" произошел неожиданный курьез: 49-летняя телеведущая Кэт Дили сломала зуб прямо перед камерами.
В студию пришел шеф-повар Эллиот Гровер, который решил порадовать ведущих карамельными яблоками. Он уверял, что десерт абсолютно безопасен и карамель мягкая, но все же с улыбкой предупредил: "Только осторожнее".
Женщина, не подозревая ничего плохого, откусила плод – и буквально через секунду замерла с растерянным выражением лица. Прикоснувшись к зубу рукой, она в шоке произнесла, что тот откололся.
Коллеги и зрители сначала подумали, что это шутка, но выражение лица знаменитости показало, что ситуация реальная. Надо полагать, что теперь это коварное угощение станет для знаменитости "личным врагом".
Незалежные стали смотреть на многие вещи иначе