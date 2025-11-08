Популярная ведущая Кэт Дили сломала зуб в прямом эфире

За трагедией знаменитости наблюдали миллионы

Во время утреннего эфира британского телешоу "Этим утром" произошел неожиданный курьез: 49-летняя телеведущая Кэт Дили сломала зуб прямо перед камерами.

В студию пришел шеф-повар Эллиот Гровер, который решил порадовать ведущих карамельными яблоками. Он уверял, что десерт абсолютно безопасен и карамель мягкая, но все же с улыбкой предупредил: "Только осторожнее".

Женщина, не подозревая ничего плохого, откусила плод – и буквально через секунду замерла с растерянным выражением лица. Прикоснувшись к зубу рукой, она в шоке произнесла, что тот откололся.

Коллеги и зрители сначала подумали, что это шутка, но выражение лица знаменитости показало, что ситуация реальная. Надо полагать, что теперь это коварное угощение станет для знаменитости "личным врагом".

Источник: Independent ✓ Надежный источник

