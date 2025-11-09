Милла Йовович трогательно поздравила дочь с 18-летием

"Учись быть скромной": Йовович публично обратилась к 18-летней дочери
Фото: соцсети
Звезда дала напутствие своей наследнице

Американская актриса Милла Йовович поздравила дочь Эвер: наследнице исполнилось 18 лет. Звезда Голливуда выложила модельное фото со своим взрослым чадом, где та предстала перед публикой в топе, распустив волосы.

Милла назвала Эвер творческой и талантливой: мать испытывает гордость за достижения наследницы, которая, по ее словам, не отрывается от учебы.

Дочке предстоят серьезные экзамены: девушка намерена поступить в лондонскую школу. А талант в актерстве, считает Йовович, доступен той с пеленок. Правда, Эвер оттачивала мастерство с ранних лет.

Милла считает дочку мудрой не по своим годам. Однако та умудряется оставаться для мамы самым веселым человеком. А вот за скромность Эвер она не ручается.

"Мы все знаем, что ты учишься быть скромной", – шутит Йовович. 

Кстати, Эвер успела появиться на экранах в одной из частей "Обители зла" ("Последняя глава"). Съемки пришлись ей по нраву, и она продолжила раскрывать свои таланты в кино. В 2020-м она снялась в "Черной вдове", а в спустя три года – в киносказке "Питер Пэн и Венди".

Напомним, Милла – дочь актрисы Галины Логиновой, которая ранее была агентом своей наследницы. Семья перебралась в Штаты еще в 1980-х. Йовович знает русский язык. 

