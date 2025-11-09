Режиссер Картозия рассказал, что в детстве его признали отсталым

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Режиссер и продюсер Николай Картозия сделал откровенное признание в эфире программы Fametime TV. Он рассказал, что в раннем детстве врачи поставили ему тяжелый диагноз – умственная отсталость.
Оказалось, в возрасте четырех лет он стал необычайно замкнутым ребенком. Его мама, обеспокоенная таким поведением, решила обратиться к психиатрам. Однако заключения специалистов были шокирующими: один врач назвал состояние мальчика умственной отсталостью, другой – дебильностью.
Продюсер подчеркнул, что в советские времена подобных детей нередко ошибочно записывали в "умственно отсталые", ведь тогда понятие "аутизм" в официальной медицине просто не существовало. Он отметил, что в западных странах уже знали о таких расстройствах, но в СССР все подобные проявления трактовались как психические отклонения.
Мать Николая, услышав страшные диагнозы, не поверила врачам и отказалась от дальнейших посещений психиатров. Женщина была уверена, что с сыном все в порядке, и решила сама заниматься его развитием.
Знаменитость признался, что последствия детских переживаний отразились на нем позже – в подростковом возрасте он часто испытывал сильную тревогу и нередко плакал ночами, не понимая, откуда берется это состояние. Сейчас, к счастью, режиссер чувствует себя прекрасно.
Незалежные стали смотреть на многие вещи иначе