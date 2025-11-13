77-летнего Стеклова экстренно прооперировали в Москве из-за опухоли

77-летнего Стеклова экстренно прооперировали в Москве из-за опухоли
Владимир Стеклов. Фото: kino-teatr.ru
Актер уже несколько раз сталкивался с онкологическим заболеванием

Народного артиста РФ Владимира Стеклова увезли в одну из столичных клиник из-за жалоб на самочувствие – хирурги выполнили операцию по удалению злокачественной опухоли.

У звезды "Кадетства" и "Воров в законе", как оказалось, обнаружилась опухоль в предстательной железе. В ходе консилиума медики пришли к выводу: операция неизбежна.

Оперировали народного артиста с помощью робота, управляемого медиком  с помощью пульта. Механика движения исключала риски с задеванием сосудов и нервных соединений, что позволяет обеспечить более оперативное восстановление.

В настоящее время артист идет на поправку.

Это уже третий подобный случай у Стеклова. Двумя годами ранее хирурги вырезали ему на голове пораженную кожу, закрыв рану кожным лоскутом. А до этого Владимир боролся с карциномой и базалиомой.

В 2021-м артист попал в больницу после обморока. В тот момент у него заподозрили коронавирусную пневмонию с дыхательной недостаточностью. Скорую вызвала дочь артиста, которая в тот момент находилась рядом.

Ранее актер Марат Башаров поведал о своем заболевании – оказалось, ему было диагностировано расширение верхней части аорты. Долгое время врачи пытались найти причину состояния артиста. Однажды он лишился сознания на дороге, находясь за рулем, и впечатался в машину спереди.

Источник: Mash ✓ Надежный источник

Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала в Киеве

Европейцам надоело оплачивать роскошную жизнь украинских властей

"Рычаг для смены власти": Зеленский получил "черную метку" от Запада

Последние скандалы в Незалежной сложно назвать случайностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей