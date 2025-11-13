77-летнего Стеклова экстренно прооперировали в Москве из-за опухоли

Курс рубля
Народного артиста РФ Владимира Стеклова увезли в одну из столичных клиник из-за жалоб на самочувствие – хирурги выполнили операцию по удалению злокачественной опухоли.
У звезды "Кадетства" и "Воров в законе", как оказалось, обнаружилась опухоль в предстательной железе. В ходе консилиума медики пришли к выводу: операция неизбежна.
Оперировали народного артиста с помощью робота, управляемого медиком с помощью пульта. Механика движения исключала риски с задеванием сосудов и нервных соединений, что позволяет обеспечить более оперативное восстановление.
В настоящее время артист идет на поправку.
Это уже третий подобный случай у Стеклова. Двумя годами ранее хирурги вырезали ему на голове пораженную кожу, закрыв рану кожным лоскутом. А до этого Владимир боролся с карциномой и базалиомой.
В 2021-м артист попал в больницу после обморока. В тот момент у него заподозрили коронавирусную пневмонию с дыхательной недостаточностью. Скорую вызвала дочь артиста, которая в тот момент находилась рядом.
Ранее актер Марат Башаров поведал о своем заболевании – оказалось, ему было диагностировано расширение верхней части аорты. Долгое время врачи пытались найти причину состояния артиста. Однажды он лишился сознания на дороге, находясь за рулем, и впечатался в машину спереди.
