Дизайнер Вика Газинская раскрыла секрет своей работы: "Мне не нужно вдохновение"

Вика Газинская. Фото: соцсети
Знаменитость недавно выпустила новую коллекцию

Российский дизайнер Вика Газинская стала одной из первых гостей крупной выставки "Поленов и ученики", открывшейся в музее Владимиро-Суздальского заповедника. Экспозиция представила более сотни работ и архивов, посвященных наследию знаменитого художника, и привлекла коллекционеров, галеристов и деятелей искусства.

Газинская рассказала, что живопись этого выдающегося творца сопровождала ее с детства в школьных учебниках и обязательных походах в Третьяковскую галерею. Она отметила, что культура русского искусства "вросла в сознание" ее поколения, и пропустить такую выставку для нее было невозможно. При этом дизайнер призналась, что ожидала увидеть больше работ мастера, но подчеркнула, что сама экспозиция получилась камерной и очень красивой.

Говоря о своих проектах, Газинская напомнила о недавнем показе новой коллекции. Он прошел в Московском дворце пионеров – здании модернизма 1962 года, где дизайнер занималась рисованием еще школьницей. Она объяснила выбор площадки, в частности, желанием напомнить о ценности советской архитектуры, которую сегодня нередко "безжалостно сносят".

Отвечая на вопрос женского журнала "Клео.ру" о вдохновении, Газинская подчеркнула, что не верит в романтическое ожидание творческого порыва:

"Мне это не нужно. Надо – пришел, сделал. Я работаю".

Она добавила, что стремится создавать вещи, которые будут выделять их обладателей из толпы и сделают образ индивидуальным, а идеи черпает из всего, что ее окружает: театра, путешествий, фильмов, музыки.

Рассказывая о любимых направлениях путешествий, дизайнер отметила архитектуру Бразилии и Японии, а также недавнюю поездку на арт-ярмарку Art Basel в Париже. Газинская вспомнила слова Поленова о французской столице: "Париж прекрасен. Русскому человеку надо туда ездить, но чтобы жить – душа не лежит", и призналась, что разделяет его мнение "чисто по-русски".

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

