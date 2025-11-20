Борисова рассказала о главном желании на День матери

Ситуация в семье звезды складывается не просто

Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала, что единственный подарок, который она искренне ждет к Дню матери – возвращение своей дочери Полины.

Знаменитость призналась, что раньше они с Полиной были очень близки. Девочка звонила ей после съемок, говорила, что скучает, и хотела проводить с мамой как можно больше времени.

Теперь же, как отмечает телеведущая, все изменилось – дочь ушла к мужчине, который значительно старше, и общение родственниц практически прекратилось. Звезда рассказала, что переживает все это очень тяжело:

"У меня как будто украли ребенка", – поделилась она.

Знаменитость отметила, что особенно ее тревожит влияние нового окружения на дочь. По ее словам, мужчина, с которым ныне живет звездная наследница, может использовать девушку ради пиара и собственной выгоды. Теледива сетует, что пытается объяснить это дочери, но не может до нее достучаться.