Борисова рассказала о главном желании на День матери

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Телеведущая Дана Борисова откровенно рассказала, что единственный подарок, который она искренне ждет к Дню матери – возвращение своей дочери Полины.
Знаменитость призналась, что раньше они с Полиной были очень близки. Девочка звонила ей после съемок, говорила, что скучает, и хотела проводить с мамой как можно больше времени.
Теперь же, как отмечает телеведущая, все изменилось – дочь ушла к мужчине, который значительно старше, и общение родственниц практически прекратилось. Звезда рассказала, что переживает все это очень тяжело:
"У меня как будто украли ребенка", – поделилась она.
Знаменитость отметила, что особенно ее тревожит влияние нового окружения на дочь. По ее словам, мужчина, с которым ныне живет звездная наследница, может использовать девушку ради пиара и собственной выгоды. Теледива сетует, что пытается объяснить это дочери, но не может до нее достучаться.
На перемещение техники у стран альянса уходит полтора месяца
Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику