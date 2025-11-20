Участница "Тату" назвала "позором" выступление на Евровидении-2003

Участница "Тату" назвала "позором" выступление на Евровидении-2003
Фото: commons.wikimedia.org
Какое-то время звезда подумывала даже уйти из шоу-бизнеса

Певица Лена Катина, участница популярного в "нулевые" дуэта "Тату" считает ошибкой выступление группы на Евровидении-2003. В беседе с Аленой Жигаловой знаменитость призналась, что представители России руководствовались лишь популярностью музыкального коллектива.

К тому моменту "Тату" уже успели стать популярными во многих странах. Проблема заключалась в том, что три года они пели под фанеру – а на Евровидении требовалось пение вживую. 

Лена, кстати, считает популярность группы при отборе на международный конкурс сомнительным критерием. В таком случае Евровидение становится не конкурсом песни, а конкурсом исполнителей.

Певица считает выступление "Тату" "трешовым" и "фальшивым". Какое-то время она подумывала даже оставить шоу-бизнес.

"Для меня это выступление – позор", – призналась Катина, добавив, что не посчитала бы заслуженной даже 33-ю строчку в Евровидении.

Кстати, недавно Катина с Юлей Волковой решили возобновить выступление, дав концерт в Крыму. В планах у знаменитого дуэта мировой тур.

После воссоединения обе звезды засветились на одном публичном мероприятии в Токио – решили поддержать дизайнера Гошу Рубчинского и встретились с рэпером Канье Уэстом, передает женский журнал "Клео.ру". Ранее американский исполнитель сотрудничал с Рубчинским над рядом проектов.

