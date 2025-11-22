Катя Гордон объяснила, почему больше не работает с Еленой Товстик

За скандальным разводом следит вся страна

Звездный адвокат Катя Гордон рассказала, что оставила дело Елены Товстик не из-за конфликта, как предполагалось, а по совершенно иной причине. Знаменитая блондинка отметила: несмотря на то, что ей удалось подготовить для клиентки выгодные условия и обеспечить возможность получить имущество почти на восемь миллионов долларов, сама девушка неожиданно отказалась от продолжения борьбы.

По словам знаменитости, она увидела, что юридическая победа не является для ее клиентки главной целью. Оказалось, что девушка была настроена не на раздел активов, а на сохранение отношений с супругом. Юрист пояснила, что в процессе поняла: ее клиентка стремится не к материальному результату, а к миру в семье.

Гордон добавила, что посты Товстик в соцсетях ясно показывали ее желание наладить отношения, а не завершить бракоразводный процесс. Юрист добавила, что не может выполнять роль психолога, ведь ее работа – правовая помощь, а не терапия, поэтому сотрудничество было прервано.

Официально Елена и Роман Товстики по-прежнему состоят в браке.