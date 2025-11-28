Турецкая актриса Ханде Эрчел заговорила с поклонниками на русском

Звезда турецкого кино Ханде Эрчел заговорила с публикой на русском
Фото: соцсети
Знаменитость прилетела в Москву, где отпраздновала свое 32-летие

32-летняя актриса Ханде Эрчел (сериалы "Постучись в мою дверь", "Любовь не понимает слов" и "Дочери Гюнеш") опубликовала в соцсетях пост на русском языке – знаменитость как раз прилетела в Москву, где представляет свою новую картину "Два мира, одно желание".

Ханде выступает в качестве одного из сценаристов и исполнительницей главной роли. Обратившись к российским фанам, Эрчел поблагодарила публику за теплый прием и оказанную поддержку.

"Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю", – приводит женский журнал "Клео.ру" слова актрисы.

Кстати, свое 32-летие знаменитость также отметила в Москве, отправившись в один из ресторанов.  В соцсетях опубликовали снимки из праздничного торжества, а также виды из гостиничного номера с панорамой на исторический центр российской столицы.

Поклонники с радостью отреагировали на такой жест – многие указали, что внимание к аудитории из России говорит, что к здешним зрителям у Ханде особое отношение.

Ныне Эрчел является одной из наиболее известных актрис в Турции, пользуясь популярностью как у себя дома, так и в других странах. После выхода "Постучись в мою дверь" брюнетка покорила огромное количество зрителей – в том числе и в России. За ее соцсетями следят десятки миллионов человек. К слову, сама актриса часто радует публику новым контентом.

Кстати, сыгравшая Джерен в "Постучись в мою дверь" Мелиса Денгель ранее признавалась в любви к русской кухне. Влияние на гастрономические предпочтения звезды оказала мама – уроженка Севастополя.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

