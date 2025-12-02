Дочь Алдонина объявила, что семья не станет комментировать состояние спортсмена

"Мы всем верим и молимся": дочь Алдонина высказалась о состоянии онкобольного отца
Фото: АГН Москва
Родные ждут, когда глава семейства пойдет на поправку

Дочка известного футболиста Евгения Алдонина Вера высказалась о состоянии своего отца, призвав подписчиков в социальных сетях не верить никому, кто говорит о самочувствии спортсмена. Семья лишь ждет ремиссии у онкобольного футболиста.

Вера уточнила, что родные решили не комментировать ситуацию. Сами они ждут исключительного одного комментария от самого Евгения – о том, что он полностью выздоровел.

"Мы все в это верим и молимся об этом", – высказалсь студентка.

На протяжении месяцев Евгений проходит лечение в ФРГ. Длительное время, пишут СМИ, он скрывал от публики диагноз. Однако терапия стоит слишком дорого – в РПЛ объявили ранее о сборе средств на помощь футболисту, который дважды завоевывал кубок УЕФА в составе ЦСКА и был капитаном российской сборной.

У Алдонина ранее был выявлен рак поджелудочной железы. О диагнозе Евгений узнал в 2024 году. Из-за медицинских процедур спортсмен сильно похудел. А спортивный комментатор Дмитрий Шнякин, как-то встретивший Евгения, сообщил, что тот сохраняет бодрый настрой и не падает духом.

