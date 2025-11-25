Онкбольной Алдонин сильно похудел на фоне химиотерапии

Онкбольной Алдонин сильно похудел на фоне химиотерапии
Фото: АГН Москва
Футболист борется с раком и сохраняет бодрый настрой

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин в прошлом году узнал о своем онкологическом заболевании. Последовали несколько операций. Ныне спортсмен проходит курс химиотерапии в ФРГ. Медицинские процедуры изменили Евгения до неузнаваемости – он сильно похудел.

В 2024-м спортсмен стали беспокоить боли в животе. Но недуг сразу не распознали. Однако множество анализов и биопсия позволили установить рак поджелудочной железы.

О встрече с футболистом поведал спортивный комментатор Дмитрий Шнякин, рассказав, что Евгений ныне находится в Германии и испытывает бодрый настрой, находясь под постоянным вниманием высококлассных специалистов.

Алдонин поблагодарил публику за теплые слова и поддержку: футболист надеется побороть болезнь. 

Помочь Евгению намерены и коллеги из РПЛ, которые собирают средства на помощь спортсмену.

Источник: Соцсети

