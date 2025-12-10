Сергей Жуков из "Группы "Вверх! задолжал налоговой почти в 2 млн рублей

У лидера "Группы Вверх! Сергея Жукова всплыл огромный долг перед налоговой
Фото: АГН Москва
Сам артист не комментировал свою проблему

Лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков, как оказалось, задолжал государству практически 2 млн рублей: журналисты выяснили, что точная сумма составила 1,939 миллиона. Причины такого долга неясны.

"Сумма серьезная, но при концертных оборотах Жукова его долг выглядит своеобразно", – сообщает "Звездач".

При этом у музыканта довольно хорошие заработки: в октябре 2025-го сообщалось, что на юбилейный тур он сможет выручить более полумиллиарда рублей. А в 2026-м у Сергея запланировано множество концертов – 17 городов по России и Дубай.

Известно, что Жуков тем временем отстаивает в суде право выкладывать песни "Руки Вверх! на YouTube. Ранее в Мосгорсуде обязали артсита удалить записи из канала группы – иск о защите авторских прав направило издательство "Джем". После этого артист оспорил решение, однако безуспешно. 

Источник: "Звездач"
По теме

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей