Сергей Жуков из "Группы "Вверх! задолжал налоговой почти в 2 млн рублей

Сам артист не комментировал свою проблему

Лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков, как оказалось, задолжал государству практически 2 млн рублей: журналисты выяснили, что точная сумма составила 1,939 миллиона. Причины такого долга неясны.

"Сумма серьезная, но при концертных оборотах Жукова его долг выглядит своеобразно", – сообщает "Звездач".

При этом у музыканта довольно хорошие заработки: в октябре 2025-го сообщалось, что на юбилейный тур он сможет выручить более полумиллиарда рублей. А в 2026-м у Сергея запланировано множество концертов – 17 городов по России и Дубай.

Известно, что Жуков тем временем отстаивает в суде право выкладывать песни "Руки Вверх! на YouTube. Ранее в Мосгорсуде обязали артсита удалить записи из канала группы – иск о защите авторских прав направило издательство "Джем". После этого артист оспорил решение, однако безуспешно.