Сергей Жуков из "Группы "Вверх! задолжал налоговой почти в 2 млн рублей

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков, как оказалось, задолжал государству практически 2 млн рублей: журналисты выяснили, что точная сумма составила 1,939 миллиона. Причины такого долга неясны.
"Сумма серьезная, но при концертных оборотах Жукова его долг выглядит своеобразно", – сообщает "Звездач".
При этом у музыканта довольно хорошие заработки: в октябре 2025-го сообщалось, что на юбилейный тур он сможет выручить более полумиллиарда рублей. А в 2026-м у Сергея запланировано множество концертов – 17 городов по России и Дубай.
Известно, что Жуков тем временем отстаивает в суде право выкладывать песни "Руки Вверх! на YouTube. Ранее в Мосгорсуде обязали артсита удалить записи из канала группы – иск о защите авторских прав направило издательство "Джем". После этого артист оспорил решение, однако безуспешно.
Каждый из них будет обсуждаться отдельно
А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы