Алибасову настрого запретили спиртное из-за угрозы кровотечения в желудке

У продюсера обострились проблемы после истории с "Кротом"

Медики настрого запретили Бари Алибасову употреблять на Новый год спиртное: основатель "Интеграла" и "На-На" испытывает обострившиеся проблемы с желудком после давней истории с отравлением из-за очистителя.



По данным Mash, буквально на днях продюсер пожаловался на участившиеся боли в животе. Годами Бари живет с язвой. В последнее время его состояние стало хуже.

Во время приема пищи у Алибасова усиливаются боли. К тому же, известного продюсера мучает изжога. В итоге композитору назначили диету, вынеся запрет на употребление спиртного: в противном случае откроется кровотечение в желудке.

Напомним, в 2019-м Бари случайно выпил очиститель канализационных труб, который по ошибке принял за йогурт. Затем продюсер решил судиться с производителем, однако в суде иск Алибасова был отклонен.

Кстати, Алибасов-младший также подтверждал осенью 2025 года, что здоровье отца оставляет желать лучшего после истории с "Кротом". Продюсер спит по шесть часов в сутки и проводит время с новой супругой. С остальными людьми он почти не поддерживает общение. По мнению Бари-младшего, тот якобы решил "бахнуть" средство на фоне нервных срывов с Лидией Николаевной.