Все компании мужа Глюкозы столкнулись с блокировкой счетов

Предприниматель имеет огромный долг перед налоговой

Супруг Глюкозы столкнулся с блокировкой счетов: судя по открытым данным, все организации предпринимателя имеют решения ФНС о приостановлении операций по счетам. Иные подробности не приводятся.

ФНС пытается взыскать с компаний Александра Чистякова свыше 40 млн рублей. У предпринимателя пять подконтрольных компаний. Максимальный долг "висит" на ООО "Павловское подворье" – 25,8 млн рублей (основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе).

Как пишет Super, в августе 2025-го стало известно, что Александр накопил долг на 15 млн рублей, который был обнаружен у трех его компаний. Основная задолженность на 14 млн пришлась на ООО "Терра Менеджмент-3", которая занимается недвижимостью.

Ранее Глюкоза призналась, что супруга шокировал ее новый имидж. Однако Александр, как ценитель искусства, способен смотреть свежим взглядом на наряды в современной моде, хотя первое впечатление оказалось не таким однозначным. Сначала, говорит Наталья, муж приходит в шок, а потом – привыкает.