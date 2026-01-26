Все компании мужа Глюкозы столкнулись с блокировкой счетов

Все компании мужа Глюкозы столкнулись с блокировкой счетов: подробности
Фото: АГН Москва
Предприниматель имеет огромный долг перед налоговой

Супруг Глюкозы столкнулся с блокировкой счетов: судя по открытым данным, все организации предпринимателя имеют решения ФНС о приостановлении операций по счетам. Иные подробности не приводятся.

ФНС пытается взыскать с компаний Александра Чистякова свыше 40 млн рублей. У предпринимателя пять подконтрольных компаний. Максимальный долг "висит" на ООО "Павловское подворье" – 25,8 млн рублей (основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе).

Как пишет Super, в августе 2025-го стало известно, что Александр накопил долг на 15 млн рублей, который был обнаружен у трех его компаний. Основная задолженность на 14 млн пришлась на ООО "Терра Менеджмент-3", которая занимается недвижимостью.

Ранее Глюкоза призналась, что супруга шокировал ее новый имидж. Однако Александр, как ценитель искусства, способен смотреть свежим взглядом на наряды в современной моде, хотя первое впечатление оказалось не таким однозначным. Сначала, говорит Наталья, муж приходит в шок, а потом – привыкает.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
По теме

На Западе с ужасом капитулировали перед мощнейшим русским оружием

Сил для противостояния не существует

"Пора объединиться": Будапешт сделал громкое заявление об Украине

Власти страны подняли важный вопрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей