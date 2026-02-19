Лоза перечислил худшие подарки на 23 февраля

Юрий Лоза. Фото: АГН "Москва"
Музыкант подсказал женщинам, что лучше подарить

В преддверии 23 февраля Юрий Лоза высказался о том, какие презенты, по его мнению, лучше не вручать представителям сильного пола. Музыкант резонно заметил, что подарок должен учитывать интересы конкретного человека, иначе он рискует оказаться бесполезным.

Культурный деятель считает, что различные статуэтки и декоративные безделушки – не самая удачная идея. Он пояснил, что в подарке важна практическая польза: вместо очередного "пылесборника" лучше выбрать хотя бы что-то съедобное или нужное в быту. Он отметил, что даже банальные носки, дезодорант или набор для бритья принесут больше пользы, чем бесполезная фигурка.

Скептически исполнитель отнесся и к канцелярским принадлежностям. Он отметил, что дорогая ручка вряд ли пригодится среднестатистическому мужчине. Впрочем, бухгалтеру, преподавателю или представителю творческой профессии такой презент вполне может понравиться.

При этом артист признался, что сам не испытывает особой радости от презентов в этот день, поскольку не чувствует в них необходимости.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

