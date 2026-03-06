Кирилл Сафонов рассказал о жизни под обстрелами в Израиле: "К морю не хожу"

Уехавший в Израиль Кирилл Сафонов обратился к россиянам после обстрелов
Кирилл Сафонов и Александра Савельева. Фото: АГН Москва
О привычном порядке вещей мужу Саши Савельевой пришлось забыть

Актер Кирилл Сафонов уже несколько лет живет в Израиле. Недавно он вышел на связь с аудиторией в соцсетях, рассказав, как изменилась жизнь после конфликта страны с Ираном. Ныне супруг Саши Савельевой не может заниматься своими делами – теперь он отсиживается дома.

До обстрелов, признается Кирилл, жизнь была другой. Он отводил ребенка в школу, доходил до моря, садился на бетонный парапет и писал подписчикам, попивая кофе и размышляя о бренном.

Однако происходящие события, сообщил Сафонов, внесли свои коррективы.

"К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Telegram. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел", – написал актер в личном блоге.

Принять реальность, добавил Кирилл, помогает местный юмор – сухой, емкий и не подверженный иллюзиям. 

"Чувство юмора – это не украшение характера, а инструмент выживания",— констатирует Кирилл.

После прошлогоднего конфликта между Израилем и Ираном Кирилл опубликовал пост, где признался, что долго не брал в руки телефон, однако был вынужден ответить на поздравления аудитории с днем рождения.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Все идет не по плану": огромным потерям США в Иране нашли объяснение

Ожидания Белого дома разбились о реальность

Иран пообещал месть США за удар по своему фрегату

В Тегеране даст ответ за атаку на судно, которое находилось в международных водах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей