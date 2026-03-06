Кирилл Сафонов рассказал о жизни под обстрелами в Израиле: "К морю не хожу"

О привычном порядке вещей мужу Саши Савельевой пришлось забыть

Актер Кирилл Сафонов уже несколько лет живет в Израиле. Недавно он вышел на связь с аудиторией в соцсетях, рассказав, как изменилась жизнь после конфликта страны с Ираном. Ныне супруг Саши Савельевой не может заниматься своими делами – теперь он отсиживается дома.

До обстрелов, признается Кирилл, жизнь была другой. Он отводил ребенка в школу, доходил до моря, садился на бетонный парапет и писал подписчикам, попивая кофе и размышляя о бренном.

Однако происходящие события, сообщил Сафонов, внесли свои коррективы.

"К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Telegram. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел", – написал актер в личном блоге.

Принять реальность, добавил Кирилл, помогает местный юмор – сухой, емкий и не подверженный иллюзиям.

"Чувство юмора – это не украшение характера, а инструмент выживания",— констатирует Кирилл.

После прошлогоднего конфликта между Израилем и Ираном Кирилл опубликовал пост, где признался, что долго не брал в руки телефон, однако был вынужден ответить на поздравления аудитории с днем рождения.