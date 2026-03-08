Муж Ани Лорак оказался "не в духе" после поездки в Россию

Инструктора заставили присутствовать на генеральной репетиции жены

48-летний супруг Ани Лорак недоволен, что вернулся в Москву раньше времени: Исаак Виджраку должен был прилететь за день-два до концерта возлюбленной. А затем, говорят люди, работающие с Каролиной, было придумано, что его присутствие обязательно на генеральной репетиции.

Исааку пришлось общаться с журналистами. Но отказываться он не стал: все сделал, как просили, и произнес на камеру правильные слова.

"Но видно было, что он не в духе, и просил поскорее все закончить, чтобы вернуться домой", – сообщил знакомый с ситуацией источник.

Кстати, как пишет "Свита Короля", пока Ани Лорак отдыхала с дочкой на Мальдивах и пыталась угодить мужу, тот все время упрекал ее в закрытии "чакр щедрости и женственности" – мало дарит подарков и слишком много тратит на дочку.

Ранее сообщалось, что за сольный концерт Ани Лорак может заработать более 55 млн рублей. Самые дорогие билеты доходили в цене до 55 тысяч рублей.