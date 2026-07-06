Катя Лель рассказала про самый необычный пункт своего райдера

Знаменитость не капризничает, как некоторые ее коллеги

Катя Лель призналась, что не гонится за роскошью и не требует для себя экзотических условий во время гастролей. В ее райдере нет дорогих деликатесов или необычных пожеланий – знаменитость делает ставку на вещи, которые помогают ей полноценно отдыхать и выходить на сцену в хорошей форме.

Любимица публики рассказала, что одним из главных требований остаются плотные шторы black-out – без полной темноты ей сложно выспаться. Еще один обязательный пункт – ортопедическая подушка, которая помогает снизить нагрузку на спину и обеспечивает качественный сон.

Говоря о райдерах других звезд, которые иногда требуют организовать им роскошное пребывание, певица подчеркнула, что каждый артист сам определяет, какие условия считает необходимыми. Она добавила, что лично для нее важнее всего спокойная атмосфера и комфорт, без которых сложно полностью сосредоточиться на выступлении.