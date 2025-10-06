"Кубок Кремля - Гордость России!" - праздник танца во всех его проявлениях

25 октября 2025 года на главном паркете страны в Государственном Кремлевском Дворце состоится традиционный 8-ой «Кубок Кремля - Гордость России!». Его организатор - президент Российского танцевального союза, президент Евро-Азиатского танцевального совета, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов

В этот раз турнир расширяет свою деятельность, и Кубок Кремля проводится под эгидой Евро-Азиатского танцевального совета, который с 2019 года объединил 15 стран и сразу же в октябре этого года провел первые чемпионаты в Китае (г. Сямень), а затем в декабре с огромным триумфом чемпионат ЕАТС в Екатеринбурге в уникальном комплексе ЭКСПО центр.

Среди стран – участников осеннего Кубка Кремля: Армения, Беларусь, Казахстан, Италия, Китай, Малайзия, Южная Корея, Португалия, Сербия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария, Япония.

В двух турнирах по латиноамериканским танцам среди профессионалов и любителей примут участие лучшие пары России. Так же как и в турнире профессионалов по европейским танцам. Участие таких дуэтов всегда гарантируют высокое качество танца!

На Кубке Кремля для профессионалов выступят безусловные лидеры, неоднократные серебряные призеры чемпионатов мира Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. С ними на паркете Кремлевского Дворца – элита российского профессионального танца: Андрей и Анастасия Киселевы, Никита Горденков и Белла Бакарова, Николай Паршиков и Алена Гурьянова, Павел Поваляев и Дарья Ченцова, Михаил Попов и Вероника Тамарова, Кирилл Александров и Дарья Прусакова, Иван Коротченко и Виктория Качалко, Егор и Дарья Петровы, Тимур Юсупов и Валерия Ремина, Илья Сизов и Яна Аннина.

Среди участников любительского Кубка Кремля в латиноамериканской программе лучшие российские и зарубежные дуэты. Наших танцоров ждет острое соперничество с лидирующими парами из Китая, Италии, Японии, Беларуси и других стран. Среди фаворитов Илья Гавриков и Лиза Борисова, Гильермо Роборедо и Полина Головина, Артем Титивкин и Елизавета Дворянова, Дмитрий Семьешкин и Карина Задоян и, конечно, полуфиналисты Блэкпулского фестиваля этого года Марко Бонаволта и Ксяодан Жу (Китай).

Турнир профессионалов по европейским танцам возглавят чемпионы страны, финалисты чемпионатов мира 2023 года в Баку и 2024 года в Лас Вегасе Илья Головченко и Екатерина Стрелкова. Они успешно выступили на знаменитом фестивале в Блэкпуле этого года вместе с танцевальными дуэтами РТС: Евгением Сверидоновым и Ангелиной Барковой, Евгением Никитиным и Анастасий Милютиной. В соперничество с ними вступят другие финалисты чемпионата РТС этого года – Владислав Коротченко и Анна Трензелева, Александр Борисов и Светлана Рубина, Алексей Царев и Алена Стадник. Несомненно, все эти дуэты предстанут в великолепной форме на Кубке Кремля, так как неделей раньше они примут участие в чемпионате мира 2025 в Токио!

На этот раз Про-Эм снова будет представлен на Кубке Кремля: пройдет турнир в европейской программе и будут показаны шоу от дуэтов из Италии, Гонконга и России. Огромный интерес вновь вызовет показательное выступление мировой легенды стиля экзибишн Виктора Да Силвы из Португалии с его партнершей Про-Эм Яной Дымовой, которая достигла в своем творчестве высокого профессионального уровня. Ее номера с Виктором это всегда яркое и обязательно новое слово в бальной хореографии.

Зрители насладятся и еще одним выступлением Виктора, но с замечательной профессиональной танцовщицей, победительницей Блэкпулского фестиваля Екатериной Крысановой, к уровню которых в экзибишен стремятся все пары мира!

Станислав Попов: "Все турниры Кубка Кремля будут по-своему зрелищны, и я хочу пожелать хорошего настроения прежде всего всем нашим участникам, всем нашим зрителям, мы постараемся вновь сделать это событие праздником танца для каждого! Тем более на этот раз у нас в сценарии большое количество выступлений с шоу программами от знаменитых танцоров. Также традиционные танцы для публики, в подарок цветочные композиции. До встречи на паркете! Танцуйте, смотрите и, главное, будьте счастливыми!"