"Кубок Кремля - Гордость России!" - праздник танца во всех его проявлениях

"Кубок Кремля - Гордость России!" - праздник танца во всех его проявлениях
Станислав Попов. Фото пресс-службы EADC
25 октября 2025 года на главном паркете страны в Государственном Кремлевском Дворце состоится традиционный 8-ой «Кубок Кремля - Гордость России!». Его организатор - президент Российского танцевального союза, президент Евро-Азиатского танцевального совета, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов

В этот раз турнир расширяет свою деятельность, и Кубок Кремля проводится под эгидой Евро-Азиатского танцевального совета, который с 2019 года объединил 15 стран и сразу же в октябре этого года провел первые чемпионаты в Китае (г. Сямень), а затем в декабре с огромным триумфом чемпионат ЕАТС в Екатеринбурге в уникальном комплексе ЭКСПО центр.

Среди стран – участников осеннего Кубка Кремля: Армения, Беларусь, Казахстан, Италия, Китай, Малайзия, Южная Корея, Португалия, Сербия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария, Япония.

В двух турнирах по латиноамериканским танцам среди профессионалов и любителей примут участие лучшие пары России. Так же как и в турнире профессионалов по европейским танцам. Участие таких дуэтов всегда гарантируют высокое качество танца!

На Кубке Кремля для профессионалов выступят безусловные лидеры, неоднократные серебряные призеры чемпионатов мира Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. С ними на паркете Кремлевского Дворца – элита российского профессионального танца: Андрей и Анастасия Киселевы, Никита Горденков и Белла Бакарова, Николай Паршиков и Алена Гурьянова, Павел Поваляев и Дарья Ченцова, Михаил Попов и Вероника Тамарова, Кирилл Александров и Дарья Прусакова, Иван Коротченко и Виктория Качалко, Егор и Дарья Петровы, Тимур Юсупов и Валерия Ремина, Илья Сизов и Яна Аннина.

Андрей и Анастасия Киселевы. Фото пресс-службы EADC

Среди участников любительского Кубка Кремля в латиноамериканской программе лучшие российские и зарубежные дуэты. Наших танцоров ждет острое соперничество с лидирующими парами из Китая, Италии, Японии, Беларуси и других стран. Среди фаворитов  Илья Гавриков и Лиза Борисова, Гильермо Роборедо и Полина Головина, Артем Титивкин и Елизавета Дворянова, Дмитрий Семьешкин и Карина Задоян и, конечно, полуфиналисты Блэкпулского фестиваля этого года Марко Бонаволта и Ксяодан Жу (Китай).

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Фото пресс-службы EADC

Турнир профессионалов по европейским танцам возглавят чемпионы страны, финалисты чемпионатов мира 2023 года в Баку и 2024 года в Лас Вегасе Илья Головченко и Екатерина Стрелкова. Они  успешно выступили на знаменитом фестивале в Блэкпуле этого года вместе с танцевальными дуэтами РТС:  Евгением Сверидоновым и Ангелиной Барковой, Евгением Никитиным и Анастасий Милютиной. В соперничество с ними вступят другие финалисты чемпионата РТС этого года – Владислав Коротченко и Анна Трензелева, Александр Борисов и Светлана Рубина, Алексей Царев и Алена Стадник. Несомненно, все эти дуэты предстанут в великолепной форме на Кубке Кремля, так как неделей раньше они примут участие в чемпионате мира 2025 в Токио!

Илья Головченко и Екатерина Стрелкова. Фото пресс-службы EADC

На этот раз Про-Эм снова будет представлен на Кубке Кремля: пройдет турнир в европейской программе и будут показаны шоу от дуэтов из Италии, Гонконга и России. Огромный интерес вновь вызовет показательное выступление мировой легенды стиля экзибишн Виктора Да Силвы из Португалии с его партнершей Про-Эм Яной Дымовой, которая достигла в своем творчестве высокого профессионального уровня. Ее номера с Виктором это всегда яркое и обязательно новое слово в бальной хореографии.

Зрители насладятся и еще одним выступлением Виктора, но с замечательной профессиональной танцовщицей, победительницей Блэкпулского фестиваля Екатериной Крысановой, к уровню которых в экзибишен стремятся все пары мира!

Станислав Попов: "Все турниры Кубка Кремля будут по-своему зрелищны, и я хочу пожелать хорошего настроения прежде всего всем нашим участникам, всем нашим зрителям, мы постараемся вновь сделать это событие праздником танца для каждого! Тем более на этот раз у нас в сценарии большое количество выступлений с шоу программами от знаменитых танцоров. Также традиционные танцы для публики, в подарок цветочные композиции. До встречи на паркете! Танцуйте, смотрите и, главное, будьте счастливыми!"

ВСУ напали на торговый центр под Курском — срочная новость

Боевики продолжают кошмарить мирное население

В США подняли на смех странное заявление Берлина о России

Немцы продолжают накалять ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей