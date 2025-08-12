Особенности жизни в Гонконге вызвали у россиянки культурный шок

Туристка честно рассказала о том, с чем столкнулась

Россиянка, посетившая Гонконг, призналась, что испытала настоящий культурный шок, и поделилась впечатлениями на просторах интернет-пространства.

Первое, что ее поразило – огромное количество небоскребов. Она отметила, что видела высотные кварталы в разных городах, будь то Стамбул или Будапешт, но нигде небоскребы не стояли так плотно и в таком количестве, как в Гонконге.

Еще одной яркой особенностью стало левостороннее движение и праворульные автомобили – наследие британской колониальной эпохи, завершившей свое существование только в 1997 году.

Путешественница также обратила внимание на двухэтажные автобусы и трамваи, которые продолжают курсировать по городу с начала XX века. По ее словам, причина их популярности – высокая плотность застройки и большое число жителей, с которыми обычный транспорт просто не справился бы.