Особенности жизни в Гонконге вызвали у россиянки культурный шок

Россиянка, посетившая Гонконг, призналась, что испытала настоящий культурный шок, и поделилась впечатлениями на просторах интернет-пространства.
Первое, что ее поразило – огромное количество небоскребов. Она отметила, что видела высотные кварталы в разных городах, будь то Стамбул или Будапешт, но нигде небоскребы не стояли так плотно и в таком количестве, как в Гонконге.
Еще одной яркой особенностью стало левостороннее движение и праворульные автомобили – наследие британской колониальной эпохи, завершившей свое существование только в 1997 году.
Путешественница также обратила внимание на двухэтажные автобусы и трамваи, которые продолжают курсировать по городу с начала XX века. По ее словам, причина их популярности – высокая плотность застройки и большое число жителей, с которыми обычный транспорт просто не справился бы.
