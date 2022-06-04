Союзные войска продолжают освобождать земли Донбасса от националистов

24 февраля российский главнокомандующий Владимир Путин отдал приказ Армии РФ встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. С этой даты многие сферы жизни страны претерпели серьезные изменения. Коалиция западных государств осуществляет беспрецедентное санкционное давление. В ответ на недружественные действия Москва решила перевести оплату газа на рубли и активизировала импортозамещение.

Тем временем, союзные войска РФ и ЛДНР продолжают реализовывать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции. Последние события СВО за 30 мая – 5 июня – в трансляции "Утро". Предыдущую трансляцию можно посмотреть здесь.

15:19 ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района, сообщают власти Брянской области.

15:08 Дмитрий Рогозин заявил, что в Донбассе будут готовить специалистов для космической отрасли России.

14:56 После обстрела ВСУ в ДНР горит Всехсвятский скит Святогорской Лавры.

12:52 Украина просит Индию стать гарантом ее безопасности, сообщили СМИ.

11:44 Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных контролируют 226 населенных пунктов, идут бои за Святогорск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

11:20 Произошел обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной по схеме 160/160.

10:17 Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня, сообщили в Росавиации.

4 июня

22:00 ВФУ обстреляли Новоселовку Вторую, получил ранения мирный житель.

21:20 В небе над Херсоном сработали российские средства ПВО. С окраин города слышны взрывы.

20:25 РФ видит попытки переложить ответственность за происходящее на рынке продовольствия на нее, но эта попытка переложить с больной головы на здоровую – Путин.

20:05 Посольство РФ потребовало от США развернутых разъяснений, почему Ми-17 перебрасываются на Украину без ведома и согласия России как страны-экспортера, сообщил МИД РФ.

18:57 В результате взрыва на пляже в Мариуполе погибло 2 человека, один из них ребенок – Штаб территориальной обороны ДНР.

18:42 В Азовском море, в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа и неподалеку от завода "Азовсталь" прогремел взрыв, пострадавших нет.

18:07 Американские РСЗО могут быть использованы Украиной для массированных и разрушительных обстрелов ЛНР – глава республики Пасечник.

17:20 ВСУ обстреляли город Первомайск в ЛНР из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в СЦКК.

16:30 Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 миллиардов долларов на помощь Украине.

14:43 Восстановление объектов в Мелитополе, пострадавших от действий украинской армии, практически завершено.

14:08 Корреспондент RT сообщил об обстреле украинскими военными автомобилей с журналистами в Донбассе, несколько человек в больнице.

13:40 Замкомандира одного из подразделений ДНР заявил о похищении своей дочери украинскими спецслужбами.

13:02 Омбудсмен ДНР заявила, что с начала СВО поступают данные о похищениях в подконтрольных Киеву районах с целью оказания давления на военных.

12:22 Некоторым вышедшим с "Азовстали" еще оказывают медпомощь из-за их тяжелого состояния, потом они предстанут перед трибуналом – Пушилин.

11:38 ВС РФ высокоточным оружием поразили 21 район сосредоточения ВСУ за сутки.

11:13 Военнослужащие Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика артиллерии ВСУ.

10:45 Силы ДНР, ЛНР и РФ взяли под контроль с начала военной спецоперации 224 населенных пункта, включая Яровую и Щурово, сообщили в Штабе теробороны ДНР.

09:44 Первое судно из Мариуполя, груженное металлом, прибыло в Ростовскую область и ожидает открытия таможни на рейде.

09:12 Второй российский мобильный оператор начнет работу в Херсонской области к 1 июля, третий – к 1 августа.

08:37 Власти ДНР за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 319 человек, в том числе 24 ребенка.

08:12 Вторая "Азовсталь": командир ополченцев ДНР выступил с заявлением.

07:15 Командир ополченцев Авидзба рассказал, где украинские нацбаты могут организовать "вторую "Азовсталь".

3 июня

20:13 Лондон подтвердил, что передаст Киеву РСЗО М270 MLRS с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км.

20:27 Власти ДНР создали в Мариуполе штаб теробороны, который стал первым таким органом на освобожденной территории.

19:53 ВСУ будут сами решать, на какое расстояние стрелять из американских РСЗО, заявила посол США.

19:12 МО РФ: между Москвой и ООН ведется регулярный обмен информацией по гуманитарным вопросам.

18:46 На Ясиновском заводе в Макеевке повреждена коксохимическая батарея из-за обстрела ВСУ.

18:09 Глава подконтрольной РФ администрации Запорожской области издал указ о национализации имущества Украины.

17:40 Совбез РФ: обнаружение в Незалежной десятков биолабораторий США потребовало принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности России.

17:09 Американские РСЗО HIMARS, которые получит Украина, представляют реальную угрозу для республик Донбасса – глава МИД ЛНР.

16:41 Трибунал над украинскими военными станет частью денацификации Украины, сообщили власти ДНР.

16:12 Первое отделение российского банка в Херсонской области откроется в ближайшие дни.

15:42 В Карачаево-Черкесии простились с Героем России летчиком-асом Боташевым, геройски погибшим в ходе СВО.

15:15 Жительница Стаханова в ЛНР рассказала, как украинский удар "Ураганами" убил двух беременных девушек, закрывавших собой младших сестер.

14:15 СМИ сообщают о мощном взрыве в районе морского порта Бердянска.

13:42 Зеленский утверждает, что существует потенциал для "переломного момента" в конфликте на Украине.

13:07 Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, указали в Кремле.

12:40 ВС РФ сообщили, что уничтожили 3,1 тысячу иностранных наемников во время спецоперации.

11:30 илы ЛНР полностью контролируют все населённые пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска – глава ЛНР Пасечник.

11:22 Боец Росгвардии погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками.

10:54 Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Луганской народной республике открылся филиал госпиталя "Ахмат" на 25 больничных коек.

9:25 Польша намерена прекратить выплату пособий украинским беженцам с 1 июля.

8:29 Контакты между Кремлем и администрацией США сейчас фактически отсутствуют, сообщил РИА "Новости" Дмитрий Песков.

2 июня

22:00 Минобороны РФ: украинские националисты планируют разместить в городе Шостка Сумской области ракетные системы, поставка которых ожидается из США, чтобы нанести удары по России.

20:07 В освобожденном Северодонецке все чаще вскрываются факты преступлений солдат ВСУ. Боевики фактически превратили город в укрепрайон, невзирая на нежелание жителей. Многие под угрозой смерти были вынуждены покинуть свои квартиры, пишет РИА ФАН.

19:16 В Киеве заявили о планах создания совместного с Польшей предприятия по производству оружия и военной техники.

17:55 Отказ киевского режима в течение восьми лет выполнять резолюцию Совета безопасности, которая одобрила Минские договоренности, стал решающим фактором в том, что касается нынешней ситуации, сообщил Лавров.

17:11 Россия практически перестала нести потери в ходе спецоперации на Украине, это результат изменения подхода к ведению боевых действий, заявил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.

16:35 Больше 100 взятых в плен в Мариуполе военных ВСУ переместили в следственный изолятор, решение по ним будет принимать суд, заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

15:50 В Кремле заявили, что не могут доверять заявлению Зеленского с обещаниями не использовать поставленного Штатами РСЗО против России.

15:18 Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить детей, оставшихся без родителей в Донбассе.

13:32 Кремль не верит заявлениям Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО, заявил Песков.

12:16 Референдумы о воссоединении с РФ в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье могут пройти до конца года, заявил Цеков.

11:55 Один человек погиб и восемь ранены при обстреле города Кременной в ЛНР со стороны ВСУ.

11:12 Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.

10:38 Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что из-за попыток РФ присоединить Херсонскую область США могут усилить антироссийские санкции.

10:34 Любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Рябков.

9:22 США направят Украине ракетные системы дальнего радиуса действия в рамках пакета помощи в области безопасности стоимостью $700 млн, сообщают американские СМИ.

8:10 Зеленский сообщил, что ежедневно ВСУ теряет 60-100 человек, еще порядка 500 каждый день получают ранения.

1 июня

21:43 Силовики Незалежной оборудовали огневые точки и опорные пункты в больницах Харькова, Одессы и Краматорска.

21:14 Народная Милиция ЛНР заявила, что цистерну с химикатами в Северодонецке подорвали украинские войска.

20:34 На комбинате "Азот" в Северодонецке подорвана емкость с химикатами, предварительно, с азотной кислотой. По имеющимся данным, территорию завода контролируют украинские войска.

20:03 МВД начало прием в российское гражданство в упрощенном порядке сирот из ДНР, ЛНР и Украины.

19:27 Два подростка ранены в поселке Пантелеймоновка в ДНР при обстреле со стороны ВСУ.

18:55 Освобожденная Херсонская область наряду с клубникой готова поставлять в Россию арбузы.

18:01 СБУ задержала ведущего конструктора авиапредприятия "Антонов" за поддержку спецоперации РФ.

17:27 Греция поставит Украине танки советского образца, получит их замену со стороны Германии, сказал Шольц.

17:11 Мелитопольцы выстраиваются в очереди для подачи документов на российское гражданство.

16:51 ЕС создаст целевую группу по совместным закупкам вооружений, чтобы восполнить запасы оружия, отправленного на Украину.

16:24 Пункты пропуска из Херсонской области в Крым будут расширены с помощью введения дополнительных полос для движения.

15:43 Минсвязи ДНР ведет переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи.

14:50 В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в ДНР погибли два человека, пятеро получили ранения.

13:32 МФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если Киев решит проблему разминирования портов, заявил Лавров.

12:57 С понедельника в Херсоне введен в полноценный оборот российский рубль, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах, заявил замглавы области Стремоусов. По его словам, продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99% приходят из России

11:25 Минобороны России сообщило, что российские военные нашли в подвалах "Азовстали" изотермический фургон со 152 телами погибших украинских боевиков, под телами были установлены 4 мины, которых хватило бы для уничтожения всех останков.

11:13 Суд над украинскими военными с "Азовстали" будет максимально открытым, будут приглашены представители в том числе стран Запада, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

10:26 Российские военные доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна Ferhanaz, которые был на три месяца блокирован в порту Херсона из-за выставленных украинскими военными мин.

09:30 Более 15,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области

09:00 Пожар в здании хосписа онкологического диспансера Стахановской центральной больницы произошел в результате обстрела со стороны Украины

08:56 В Рубежном и Попасной Луганской Народной Республики "нет, наверное, ни одного дома", который бы не пострадал от военной агрессии Украины, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет телеканал "360".

07:38 Власти Херсонской области официально отказались считать Владимира Зеленского президентом Украины.

07:50 Первое после освобождения Мариуполя судно с грузом металлопроката вышло из порта города.

07:45 Следователи РФ обнаружили устройства в расположении украинских боевиков на территории завода "Азовсталь". По одной из версий, боевики могли планировать использовать данные устройства на территории Мариуполя.

31 мая

21:18 На Украине подтвердили, что Лиман перешел под российский контроль.

19:55 Белоруссия анонсировала проведение мобилизационных учений вблизи украинской границы с 22 июня по 1 июля.

18:23 Украинские войска обстреляли город Стаханов в ЛНР, погиб мужчина, ранены восемь человек, в том числе двое детей, сообщил мэр.

17:19 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, турецкий лидер предложил провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН.

17:09 РФ в случае атаки на свои города нанесла бы удары по центрам принятия "преступных решений", часть из которых находится "совсем не в Киеве", заявил Медведев.

16:26 Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.

15:38 Страны ЕС не смогли согласовать запрет на импорт российской нефти на саммите лидеров стран сообщества.

14:42 Донецкий омбудсмен сообщила, что в зону риска перешли тыловые территории, где обстановка была спокойной даже в 2014-2015.

14:23 В МВД Украины предложили выпускать мужчин из страны за деньги.

13:48 Порядка 60% украинцев, покинувших страну с началом российской СВО, вернулись в Незалежную.

13:15 Российские военные уничтожили на Украине батарею гаубиц итальянского производства. Минобороны публикует кадры.

12:48 Чеченские подразделения совместно с силовиками ЛНР взяли под контроль до 90% территории поселка Камышеваха.

12:10 Росгвардейцы обнаружили командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике.

11:40 Число погибших при обстреле Донецка возросло до шести, пострадали 20 человек.

11:11 Украинские боевики атаковали центр Донецка, повреждения получили три школы, погибли 3 человека, 3 пострадали.

10:47 ВС РФ ударом по территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве уничтожили более 15 украинских танков и боевых машин пехоты.

10:23 Потери ВСУ в зоне ответственности НМ ЛНР за прошедшие сутки составили 40 человек.

09:45 Польша хочет, чтобы центр по восстановлению Украины находился в Варшаве.

09:34 Три человека, по предварительным данным, ранены при взрыве автомобиля в центре Мелитополя.

09:07 Взрыв произошел в центре города Мелитополя Запорожской области.

08:42 МЧС РФ выплатило 27 тысячам жителей пострадавших территорий Украины единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.

08:14 Крымский мобильный оператор заработал в Херсонской области.

06:50 Экс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в Донбассе, в то время как противник применяет "тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке".