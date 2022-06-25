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Украинская сторона ждет поставок оружия со стороны Запада, заявляя, что даже при их отсутствии готовы продолжать противостояние с Россией. В Киеве заявляют, что готовы вернуться к переговорному процессу с Москвой, но ближе к концу августа, когда их войска перейдут в контрнаступление. В то же время в России готовы в любой момент вернуться к обсуждению условий перемирия.
В западных странах отказываются от вещания российских телеканалов, транзит товаров в Калининградскую область через Литву был прекращен. При этом Владимир Путин во время ПМЭФ отметил, что изолировать Россию невозможно, и российское руководство будет готово к нормальному возобновлению отношений с ЕС и США, как только к власти придут адекватные политики.
Все новости спецоперации за неделю с 20 по 26 июня – в трансляции "Утра".
10:05 Более 21 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области.
25 июня
20:41 Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга – Минобороны России.
20:39 Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что немецкая промышленность готова продать Киеву сразу 100 САУ PzH 2000. Нужно лишь политическое решение руководства ФРГ.
18:48 США будут оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется, заявил госсекретарь США Блинкен.
18:45 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели матроса Леонида Абдокова, который проходил службу большом десантном корабле "Саратов" Черноморского флота.
17:35 В ЛНР заявили, что Горское и Золотое полностью под контролем их сил, Лисичанск фактически в состоянии оперативного окружения.
17:29 В Киеве заявили, что Украина может рассчитывать на вступление в ЕС не раньше 2029 года.
16:45 Евросоюз решил выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи, заявил премьер Польши.
16:22 Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу зерна.
16:10 Военные ЛНР подняли государственный флаг у здания администрации в освобожденном Горском.
15:01 На Украине могут начать призывать на военную службу людей с инвалидностью с их согласия – законопроект.
14:48 Серия покушений на чиновников в Херсонской области не повлияет на планы властей региона о вхождении в РФ, сообщает глава военно-гражданской администрации.
14:10 Глава херсонской администрации заявил, что убийство главы управления семьи и молодежи региона совершено диверсантами по заказу украинских властей.
13:45 Правительство ЛНР сообщило, что с 25 июня устанавливает курс рубля к гривне при определении цен в размере один к полтора.
11:50 Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с российскими военнослужащими вышли на западные окраины Лисичанска, передает телеканал "360".
11:30 Украинские войска уже отошли из Северодонецка, пишет РИА "Новости", ссылаясь на СМИ.
10:28 Как рассказал замруководителя ВГА Кирилл Стремоусов, в результате теракта погиб чиновник – глава управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Машину подорвали, когда Савлученко в нее сел.
09:57 Теракт в Херсоне, подорван автомобиль, данные о пострадавших уточняют, сообщили РИА Новости власти региона.
09:30 В ЛНР заявили о взятии под контроль населенных пунктов Горское и Золотое, которые ранее были взяты в котел.
08:00 Украинские военные в ночь на пятницу обстреляли "Точкой-У" город Стаханов и поселки Брянка и Тепличное, сообщили в ЛНР
24 июня
21:44 Зеленский назвал историческим моментом предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
21:25 Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, заявил премьер Люксембурга.
20:09 Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи со специальной военной операцией, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
18:32 Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что у страны практически не осталось вооружения для поставок на Украину в качестве военной помощи.
18:00 ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградом, а хочет избежать обхода санкций, указал Боррель.
16:58 Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС носит символический характер, заявил премьер Бельгии.
16:25 Зеленский заявил, что усталость от темы войны есть и среди других государств, и внутри страны – в тех регионах, которые находятся вдали от боевых действий.
16:08 Посла Франции проинформировали о том, что сотрудник посольства должен покинуть страну, сообщили в МИД.
15:49 Обстоятельства диктуют необходимость принять срочные меры по укреплению обороноспособности союзного государства России и Белоруссии.
14:37 Министр обороны Украины заявил, что в страну прибыли ракетные комплексы HIMARS.
14:23 В ЛНР заявили, что военнослужащие Народной милиции продвигаются вглубь Золотого
14:11 Захарова: Москва решительно требует от Вашингтона пресечь деятельность по открытой вербовке наемников, которую ведет посольство Украины в США.
13:52 Великобритания и Турция совместно работают над тем, чтобы вывезти зерно с Украины, заявила Лиз Трасс.
13:21 Со стороны Украины идет активная DDoS-атака на "Госуслуги", заявили в Минцифры РФ.
12:56 ВКС уничтожили под Николаевом 49 резервуаров с топливом для украинской военной техники и до 50 боевых машин РСЗО.
12:31 В разгромленном под Мирной Долиной в ЛНР 34-м батальоне 57-й украинской мотопехотной бригады за 2 дня убиты более 150 человек и ранены около 450.
12:17 Для начала работы координационного центра по вывозу зерна с Украины нужно согласие Москвы и Киева, Турция контактирует с обеими сторонами, сообщил Чавушоглу.
11:40 Кольцо вокруг Лисичанска сжимается, идут бои за село Белая Гора на юго-восточной окраине города.
10:53 Приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Аслин позвонил матери и попрощался с ней, сообщает адвокат.
10:03 За период агрессии ВСУ 1 006 раз открывали огонь по территории в зоне ответственности ЛНР, в результате чего погиб 61 мирный житель.
09:14 СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского офицера, приказавшего обстреливать гражданские объекты.
08:20 Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5-7 тысяч украинских боевиков отрезаны от снабжения.
07:26 Крым намерен восстановить морское пассажирское и грузовое сообщение с портами Бердянска и Мариуполя.
23 июня
21:46 Украинский снаряд разорвался в 20 метрах от Петровского телецентра в Донецке, телевещание осуществляется штатно.
19:45 В ООН после украинских ударов по буровым вышкам в Черном море заявили, выступают в принципе против ударов по гражданской инфраструктуре.
19:36 Силы ЛНР при окружении украинских военных в районе городов Горское и Золотое ликвидировали группу иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
19:12 Народная милиция ЛНР заявила, что украинские военные в Лисичанске взяты в оперативное окружение, о полном окружении Лисичанска говорить пока рано.
18:03 РФ склоняется к тому, что "Азовсталь" должна продолжить работу – Марат Хуснуллин.
17:13 Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидирована группа иностранных наемников, взяты "иностранные трофеи".
16:16 Украинские войска с начала суток выпустили 178 боеприпасов, в том числе из артиллерийских орудий калибром 155 миллиметров, а также из РСЗО "Ураган" и "Град", сообщает министерство информации Донецкой Народной Республики.
14:55 В Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. Турулев получил легкие ранения, его жизни ничто не угрожает, пишет РИА Новости.
14:48 Украина дала гарантии, что поставляемое ей оружие будет использовано лишь для обороны и что обстрелов российской территории не будет – Берлин.
14:37 В Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки, он легко ранен.
14:05 Во Владимирской области при подрыве боеприпаса во время разгрузочно-погрузочных работах погибли 3 военнослужащих и гражданский.
13:22 Кадыров заявил, что в ближайшее время будет сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от националистов.
12:42 Средства ПВО РФ сбили за сутки 16 украинских беспилотников, в том числе около острова Змеиный.
12:40 Российские ПВО сбили за сутки украинские Су-25 в Николаевской области и МиГ-29 в Днепропетровской области.
12:34 Пожар на Новошахтинском НПЗ, по одной из версий, возник в результате атаки беспилотника.
12:12 У Николаевки в ДНР в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинское командование ночью эвакуировало до 30 раненых и 8 убитых американских и британских наемников.
12:02 ВКС РФ уничтожили до 500 военнослужащих украинской 59-й механизированной бригады, размещавшейся в цехах николаевского судостроительного завода "Океан".
10:27 Пушилин: устав международного трибунала над воевавшими на стороне украинских националистов иностранными наемниками уже на финальной стадии разработки.
10:02 Иностранные наемники, приговоренные к смерти в ДНР, пока не обращались к главе республики с просьбой о помиловании – Пушилин.
09:40 В Москве присвоили территории возле американского посольства название "Площадь Донецкой Народной Республики".
09:21 В Херсонской области пообещали к концу июля восстановить все вышки сотовой связи.
08:42 МЧС РФ провели разбор завалов зданий и сооружений на площади порядка 150 тыс. кв. метров в ЛДНР.
08:18 Украинская артиллерия с раннего утра начала обстрел Донецка.
22 июня
21:46 Украинская сторона использует медучреждения Одессы, Авдеевки, Приволья и Славянска для размещения вооружения и казарм, заявили в МО РФ.
21:08 Киевский район Донецка с самого утра по настоящее время подвергается постоянным, методичным обстрелам со стороны украинских националистов, люди пережидают в подвалах, многие предприятия остановили работу.
20:20 Всего за 2,5 часа украинские боевики выпустили по жилым кварталам Киевского р-на Донецка почти 80 снарядов калибром 155-мм, переданных странами НАТО.
19:45 Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией – постпред РФ при ООН Василий Небензя.
17:32 Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что массированные обстрелы города продолжаются, прилеты зафиксированы в районе дворца молодежи "Юность", недалеко стадиона "Донбасс Арена" горит летнее кафе.
16:32 Первое иностранное судно Azov Concord покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными.
15:46 Конашенков: свыше 600 солдат теробороны ВСУ отказались от участия в боевых действиях. Украинское военное командование столкнулось с тотальным падением боевого духа у солдат. Свыше 600 военнослужащих из состава батальона 101-й бригады теробороны отказались принимать участие в боевых действиях.
14:35 Глава МИД Латвии надеется, что Украина вступит в Евросоюз раньше 2050 года.
13:57 Украина ведет принудительную мобилизацию в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, мужчины призывного возраста задерживаются, сообщили в Минобороны России.
13:24 Путин сообщил, что первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года. Также в войска начали поступать комплексы С-500.
13:17 Власти ФРГ намерены предоставить Украине 30 ЗСУ "Гепард", систему ПВО "Ирис-т", РСЗО "Марс" и другие вооружения.
13:02 Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев, заявил Песков.
12:46 Москва скоро ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно скажется на жителях Литвы, сообщил секретарь Совбеза РФ Патрушев.
12:02 Глава ДНР Денис Пушилин разрешил принимать на службу по контракту иностранных граждан.
11:18 Гражданин Испании погиб на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях, передает агентство Europa Press.
10:30 The Washington Post сообщил о гибели второго американского наемника на Украине.
10:04 Украина не успеет вступить в Евросоюз из-за его распада. ЕС может постигнуть участь СССР, считает Дмитрий Медведев.
9:46 Пожар на буровой платформе в Черном море продолжают ликвидировать. Сообщается, что огонь напрямую подошел к скважине.
8:50 Специалисты ВС РФ наладили вещание российского телевидения на территории всей Херсонской области.
8:25 Референдум в Херсонской области по вхождению в состав РФ запланирован на осень, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
21 июня
20:45 Песков заявил, что задержанные на Украине наемники из США были вовлечены в незаконную деятельность и должны понести ответственность за преступления.
19:34 СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками буровой платформы в Черном море.
18:25 Свыше 90 человек эвакуированы с буровых платформ "Черноморнефтегаза", на объектах осталась охрана, сообщил Аксенов. По его словам, подтверждается информация о трех раненых и семи пропавших без вести после украинской атаки на буровые платформы.
17:35 При обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка пострадали 4 человека, в том числе ребенок, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
16:55 Российский СК направил в прокуратуры ДНР и ЛНР первые уголовные дела о преступлениях киевского режима.
16:50 Мэр Донецка заявил, что обстрел города продолжается, наблюдается дым в районе городской больницы № 1, в дыму близлежащий жилой комплекс "Вишневый.
16:15 Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений, заявил РИА Новости депутат от Крыма Шеремет.
14:48 Три буровые платформы "Черноморнефтегаза" на Одесском месторождении получили повреждения в результате удара со стороны Украины. Добыча приостановлена.
14:32 В Одессе прогремели два сильных взрыва, сообщают местные жители.
13:54 Россия оставляет за собой право предпринимать действия по защите своих нацинтересов на фоне блокировски транспортного транзита в Калининград Литвой, сообщили в МИД.
13:20 ВСУ нанесли удар по Михайловке в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили власти республики.
12:57 Украина нанесла удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
12:41 Минюст Украины сообщил о запрете судом партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".
12:20 Россия и Донбасс одержат победу в специальной военной операции, в этом нет сомнений, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
11:37 Совет ЕС продлил на год, до 23 июня 2023 года, санкции против Крыма и Севастополя.
11:22 Ракетой "Оникс" нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области, уничтожена станция управления БПЛА "Байрактар" и два аппарата, сообщили в Минобороны России.
11:06 Глава МИД Литвы сообщил, что запрет на транзит товаров в Калининградскую область был введен после консультаций с Еврокомиссии и под ее руководством.
11:02 Выборы губернаторов в 2022 году обязательно состоятся, несмотря на специальную военную операцию, сообщили в Кремле.
10:17 Если Евросоюз не исправит ситуацию с блокадой Калининграда, то сам же дезавуирует для России документы о членстве Литвы в ЕС, заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов.
9:50 Утерян контроль над Метелкино в Северодонецке, сообщает глава Луганской ОГА Украины Сергей Гайдай
9:31 В центре Донецка раздались мощные разрывы.
8:51 Поселок Тошковка, южнее Северодонецка в ЛНР, освобожден от украинских военных формирований, заявил помощник министра внутренних дел республики.
8:17 Губернатор Брянской области сообщил об обстреле Украиной поселка Суземка. Пострадал один человек.
20 июня
Трансляция спецоперации за предыдущую неделю с 13 по 19 июня – по ссылке.
Москва сделала выводы после решения Брюсселя по Молдавии и Украине
Берлин уже ищет способы экспроприации