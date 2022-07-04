Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российским войскам осталось зачистить ДНР

В конце прошлой недели Минобороны России отчиталось о полном освобождении Луганской народной республики – последний неподконтрольный город Лисичанск взяли российские солдаты. Соответствующий отчет предоставил президенту Сергей Шойгу. 

Однако украинская сторона сперва заявила, что речи о полном взятии Лисичанска не идет. Позже во время своего обращения Зеленский подтвердил, что ВСУ покинули город, пообещав вернуться туда благодаря тактике украинцев и новым поставкам вооружения. 

После освобождения ЛНР российские войска сразу перешли в наступление в Северске, который находится в ДНР неподалеку от Лисичанска. 

9:07 Росгвардия обнаружила доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб – ведомство.

8:18 Британские власти не исключили передачу замороженных российских активов Украине. Изъятые средства могут быть переданы в виде возмещения ущерба либо частным лицам, либо украинским властям.

4 июля

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