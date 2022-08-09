Украинцы совершают покушения на новое руководство потерянных территорий

На прошлой неделе украинские военные обстреляли Запорожсткую АЭС, которая находится под контролем российских военных. ВСУ в последний раз выпустили около 20 снарядов по станции и Энергодару 5 августа. В зоне обстрела тогда оказалась территория хранилища ядерного топлива. При этом украинский президент Владимир Зеленский на этом фоне обратился к мировой общественности на "российский ядерный террор".

Глава временной администрации Херсонсой области Владимир Сальдо, по данным источников, был отравлен. Подозревают, что к этому могут быть причастны горничная и повар. Также было совершено покушение на замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура – он скончался в реанимации.

Новости спецоперации предыдущей недели с 1 по 7 августа доступны в трансляции "Утра".

9:34 Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре.

9:01 Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа – Росавиация.

8:59 Попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей, сообщают источники Reuters.

7:49 Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем российским гражданам и отправить обратно всех, кто уже уехал из РФ. По его мнению, все население несет ответственность за свое правительство.

9 августа

20:42 Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики.

19:50 Украинские войска выпустили в понедельник более 300 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР.

18:20 Два человека погибли, трое ранены в результате обстрела со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

17:56 Несколько ящиков тротила и около 200 боеприпасов нашли под мостом по дороге в Мариуполь в районе посёлка Коминтерново, передает корреспондент РИА Новости.

16:10 Украинские войска продолжают обстреливать Донецк снарядами "натовского" калибра, под обстрелами Киевский, Кировский и Петровский районы.

15:50 Украинские войска в 9.10 мск выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

15:40 Референдум в Запорожской области пройдет очно, электронный вариант голосования рассматривается, но пока говорить об этом преждевременно, сообщили власти.

14:48 Доступ к Patreon и Grammarly заблокирован в РФ за фейки о спецоперации – Роскомнадзор.

14:25 Шольц исключил использование "Северного потока – 2" при осложнении газовой ситуации.

13:48 Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

13:24 Украина сообщила, что получила от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard, они способны поражать цели на расстоянии до 4 км.

13:06 Украинские артиллерийские бригады 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из населённого пункта Марганец – Минобороны РФ.

12:53 Экс-советник Борреля заявила о возможных уступках РФ со стороны Украины по просьбе ЕС.

12:25 Украина начнёт собирать беспилотники "Байрактар", заявил в посол страны в Турции Василий Боднар.

12:13 Военный аэродром обстреляли минометными снарядами в Курской области – он находится в 115 километрах от границы с Украиной. В результате обстрела никто не пострадал – также нападавшим не удалось повредить здания и взлетную полосу, пишет Baza.

11:49 Росгвардия разминировала территорию завода имени Ильича в Мариуполе.

11:40 Антоновский мост под Херсоном получил минимальные повреждения при последнем обстреле ВСУ, сообщили власти региона.

10:54 До 23 августа в Курской области продлён желтый уровень террористической опасности – власти региона.

10:39 СМИ сообщают, что США заблокировали Украине поставки РСЗО Himars.

10:25 Число беженцев с территории Украины и Донбасса, прибывших в Россию с февраля, превысило 3,2 млн человек.

10:01 Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли "выгоды" от России правозащитная организация Amnesty International, которая на прошлой неделе обвинила Киев в нарушении законов ведения войны.

9:32 Власти Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник "Мир во всем мире".

9:00 Техника строителей повреждена после очередного удара ВСУ по мосту через Днепр в Херсоне, откладывается возобновление движения, сообщили в военно-гражданской администрации.

8:30 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продлили повышенный, желтый уровень террористической опасности еще на две недели. Он будет действовать до 22 августа.

8 августа