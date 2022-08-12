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На прошлой неделе украинские военные обстреляли Запорожсткую АЭС, которая находится под контролем российских военных. ВСУ в последний раз выпустили около 20 снарядов по станции и Энергодару 5 августа. В зоне обстрела тогда оказалась территория хранилища ядерного топлива. При этом украинский президент Владимир Зеленский на этом фоне обратился к мировой общественности на "российский ядерный террор".
Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, по данным источников, был отравлен. Подозревают, что к этому могут быть причастны горничная и повар. Также было совершено покушение на замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура – он скончался в реанимации.
Новости спецоперации предыдущей недели с 1 по 7 августа доступны в трансляции.
08:45 Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, имеются случаи боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
21:22 Медведев сообщил, что посетил ЛНР, встретился с главами республик Донбасса, провел совещание по безопасности.
20:11 Разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить безопасность, заявили в офисе Гутерреша
19:50 ООН обеспокоена продолжением "военных действий" в районе Запорожской АЭС.
19:34 США поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявили в госдепе.
19:03 На полное разминирование территории ЛНР потребуется около 20 лет, сообщил Марочко.
18:39 В ДНР из-за обстрела обесточена шахта им. А. Ф. Засядько, под землей находятся 29 шахтеров, сообщает Минугля.
18:15 Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов.
18:05 Радиационный фон после удара ВСУ по территории Запорожской АЭС остается в норме.
17:43 Раскрыта цель новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
16:55 Стало известно, что удары по Запорожской АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра.
16:40 Украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС, пострадавших нет.
15:19 Российские военные оказали помощь жителям поселка Александровка под Донецком. Военнослужащие раздали людям продукты питания – крупы, консервы, печенья.
13:40 Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив 31 снаряд калибрами 122, 152 и 155 миллиметров.
13:35 Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе, превышающей чернобыльскую. Как пишет "Пятый канал", зона поражения может затронуть ряд территорий. В их числе Украина, Россия, Донбасс, а также страны Европы.
12:20 Атаки вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС являются актами ядерного терроризма и могут привести к невообразимой катастрофе. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает телеканал "360".
12:08 Четыре человека были ранены при обстреле пивзавода в Донецке, число пострадавших от утечки аммиака пока неизвестно, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
11:30 МИД России: суда с украинским зерном идут не в нуждающиеся страны, а на Запад, это ставит под сомнение искренность тезисов о проблеме с продовольствием.
10:34 Приграничные посёлки Тëткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
09:08 Украинские войска дважды обстреляли Горловку за полчаса, выпустив 11 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
08:40 Обстрел Еленовки расследуют по статье "Теракт", сообщила представитель Генпрокуратуры ДНР Чернявская
11 августа
21:12 Подразделения Донецкой Народной республики не будут входить в Авдеевку, город планируется окружить, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.
20:13 Двое военнослужащих Донецкой Народной республики погибли за сутки, пятеро пострадали, сообщает в среду Народная милиция ДНР.
19:41 Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
18:40 Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
18:10 Херсоне вскрыли подрывной аналитический центр киевского режима, сообщил журналистам представитель силовых структур.По его словам, после беседы с силовиками один из руководителей организации, заведующий сектором региональных исследований Александр Максименко согласился рассказать о некоторых методах противодействия интеграции на примере Херсона.
16:42 Разведчики из ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром иностранные боеприпасы. Обезврежена немецкая мина DM12 (предназначенная для уничтожения бронетехники).
16:25 Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило об усилении противовоздушной обороны на донецком направлении.
15:45 Глава МАГАТЭ решил прервать отпуск и примет участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС, сообщил российский постпред в Вене.
14:39 В ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских ви, заявили в МИД Германии.
14:17 Министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман не исключает, что ЕС может прекратить выдавать визы жителям России.
13:08 Гражданский ущерб от взрыва в Новофедоровке оценивают в 200 млн рублей, однако окончательные суммы озвучит спецкомиссия.
12:35 62 многоэтажки повреждены из-за взрыва в Новофедоровке – глава Крыма Сергей Аксенов.
12:21 Системы ПВО успешно отразили ночные удары ВСУ по окрестностям Светлодарска и Углегорской ТЭС.
11:47 В Курской области второй раз за неделю пытались взорвать опору линии электропередач, сообщает Baza.
11:34 Евросоюз разрешил Литве перевозить российский уголь и другое твердое топливо в Калининград по железной дороге, несмотря на вступившие в силу санкции. Объем перевозок будет ограничен.
11:33 Группировка ПВО усилена в районе изоляторов, в которых содержат украинских военнопленных, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
10:32 ВСУ вновь пытались обстрелять мост через Днепр под Херсоном, новых повреждений нет, сообщают власти.
10:24 Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию, где будет обсуждаться вопрос о военной помощи Украине.
9:46 В Красноярске задержаны два сторонника движения "антифа", которые занимались разбоем и готовились поджечь военкомат из-за позиции по операции на Украине.
8:58 Число пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке возросло до 13.
8:25 Великобритания и Евросоюз прекращают с 10 августа импортировать российский уголь в рамках санкций.
10 августа
21:43 Власти США выделят Киеву $89 млн на подготовку саперов, которые должны будут заняться разминированием территории.
21:22 Российские инструкторы проводят обучение саперов Народной милиции ДНР массовому применению робота разминирования "Уран-6".
20:49 Власти ЛНР склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная. Он разрушен практически полностью – глава республики Пасечник.
20:24 РФ направила ноты в ООН и Международный Комитет Красного Креста в связи с удержанием российских моряков на Украине.
19:54 Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе, сообщил Пушилин.
19:26 Названа причина серии взрывов на аэродроме в Крыму.
18:52 Источник РИА "Новости" назвал нарушение правил безопасности единственной версией взрывов в Новофедоровке.
18:15 Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке (Крым).
17:18 Народная милиция ЛНР полностью контролирует территорию завода Knauf на окраине Соледара, сообщил помощник главы МВД.
16:32 В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле.
16:00 В Крыму прогремела серия взрывов.
15:34 Офис генпрокурора Украины заявил, что ведет расследование по факту организации референдума о вхождении Запорожской области в состав России.
15:15 В Киеве раскрыли неожиданную цель "контрнаступления" на Херсон.
14:43 Украина сообщила о новом обмене телами погибших – они получили 17 военных. Сколько было передано России не указывается.
13:31 Украина приостановила прокачку российской нефти по "Дружбе" в Европу из-за санкций ЕС.
13:10 Нанесен удар по складу боеприпасов в районе Умани, уничтожено более 300 снарядов к HIMARS, боеприпасы к M777 – Минобороны России.
12:37 Очевидцы сообщили о работе ПВО над Белгородской областью.
12:31 В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию – Песков.
11:58 На фоне спецоперации активизировались попытки спецслужб Украины склонить молодых россиян к терактам, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
11:20 В случае присутствия на саммите G20 в Индонезии Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский тоже может посетить встречу мировых лидеров, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
10:54 Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, поврежденные ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Балицкий.
10:33 В Херсонской области задержали члена банды, нападавшей на руководителей органов власти и членов администрации.
10:16 В СИЗО ДНР умер участник неонацистской группировки "Медведи SS". Сообщают, что до сдачи в плен боевик пристрастился к наркотикам. Это спровоцировало осложнения хронических заболеваний, от которых он и скончался.
9:34 Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре.
9:01 Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа – Росавиация.
8:59 Попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей, сообщают источники Reuters.
7:49 Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем российским гражданам и отправить обратно всех, кто уже уехал из РФ. По его мнению, все население несет ответственность за свое правительство.
9 августа
20:42 Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики.
19:50 Украинские войска выпустили в понедельник более 300 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР.
18:20 Два человека погибли, трое ранены в результате обстрела со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
17:56 Несколько ящиков тротила и около 200 боеприпасов нашли под мостом по дороге в Мариуполь в районе посёлка Коминтерново, передает корреспондент РИА Новости.
16:10 Украинские войска продолжают обстреливать Донецк снарядами "натовского" калибра, под обстрелами Киевский, Кировский и Петровский районы.
15:50 Украинские войска в 9.10 мск выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
15:40 Референдум в Запорожской области пройдет очно, электронный вариант голосования рассматривается, но пока говорить об этом преждевременно, сообщили власти.
14:48 Доступ к Patreon и Grammarly заблокирован в РФ за фейки о спецоперации – Роскомнадзор.
14:25 Шольц исключил использование "Северного потока – 2" при осложнении газовой ситуации.
13:48 Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
13:24 Украина сообщила, что получила от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard, они способны поражать цели на расстоянии до 4 км.
13:06 Украинские артиллерийские бригады 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из населённого пункта Марганец – Минобороны РФ.
12:53 Экс-советник Борреля заявила о возможных уступках РФ со стороны Украины по просьбе ЕС.
12:25 Украина начнёт собирать беспилотники "Байрактар", заявил в посол страны в Турции Василий Боднар.
12:13 Военный аэродром обстреляли минометными снарядами в Курской области – он находится в 115 километрах от границы с Украиной. В результате обстрела никто не пострадал – также нападавшим не удалось повредить здания и взлетную полосу, пишет Baza.
11:49 Росгвардия разминировала территорию завода имени Ильича в Мариуполе.
11:40 Антоновский мост под Херсоном получил минимальные повреждения при последнем обстреле ВСУ, сообщили власти региона.
10:54 До 23 августа в Курской области продлён желтый уровень террористической опасности – власти региона.
10:39 СМИ сообщают, что США заблокировали Украине поставки РСЗО Himars.
10:25 Число беженцев с территории Украины и Донбасса, прибывших в Россию с февраля, превысило 3,2 млн человек.
10:01 Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли "выгоды" от России правозащитная организация Amnesty International, которая на прошлой неделе обвинила Киев в нарушении законов ведения войны.
9:32 Власти Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник "Мир во всем мире".
9:00 Техника строителей повреждена после очередного удара ВСУ по мосту через Днепр в Херсоне, откладывается возобновление движения, сообщили в военно-гражданской администрации.
8:30 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продлили повышенный, желтый уровень террористической опасности еще на две недели. Он будет действовать до 22 августа.
8 августа
Жители США поражены внезапной мягкостью суда
Главная опасность - украинские ПВО