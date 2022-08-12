Украинцы совершают покушения на новое руководство потерянных территорий

На прошлой неделе украинские военные обстреляли Запорожсткую АЭС, которая находится под контролем российских военных. ВСУ в последний раз выпустили около 20 снарядов по станции и Энергодару 5 августа. В зоне обстрела тогда оказалась территория хранилища ядерного топлива. При этом украинский президент Владимир Зеленский на этом фоне обратился к мировой общественности на "российский ядерный террор".

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, по данным источников, был отравлен. Подозревают, что к этому могут быть причастны горничная и повар. Также было совершено покушение на замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура – он скончался в реанимации.

Новости спецоперации предыдущей недели с 1 по 7 августа доступны в трансляции.

08:45 Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, имеются случаи боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

21:22 Медведев сообщил, что посетил ЛНР, встретился с главами республик Донбасса, провел совещание по безопасности.

20:11 Разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить безопасность, заявили в офисе Гутерреша

19:50 ООН обеспокоена продолжением "военных действий" в районе Запорожской АЭС.

19:34 США поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявили в госдепе.

19:03 На полное разминирование территории ЛНР потребуется около 20 лет, сообщил Марочко.

18:39 В ДНР из-за обстрела обесточена шахта им. А. Ф. Засядько, под землей находятся 29 шахтеров, сообщает Минугля.

18:15 Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов.

18:05 Радиационный фон после удара ВСУ по территории Запорожской АЭС остается в норме.

17:43 Раскрыта цель новых обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

16:55 Стало известно, что удары по Запорожской АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра.

16:40 Украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС, пострадавших нет.

15:19 Российские военные оказали помощь жителям поселка Александровка под Донецком. Военнослужащие раздали людям продукты питания – крупы, консервы, печенья.

13:40 Украинские войска за час трижды обстреляли Донецк, открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив 31 снаряд калибрами 122, 152 и 155 миллиметров.

13:35 Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе, превышающей чернобыльскую. Как пишет "Пятый канал", зона поражения может затронуть ряд территорий. В их числе Украина, Россия, Донбасс, а также страны Европы.

12:20 Атаки вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС являются актами ядерного терроризма и могут привести к невообразимой катастрофе. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает телеканал "360".

12:08 Четыре человека были ранены при обстреле пивзавода в Донецке, число пострадавших от утечки аммиака пока неизвестно, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

11:30 МИД России: суда с украинским зерном идут не в нуждающиеся страны, а на Запад, это ставит под сомнение искренность тезисов о проблеме с продовольствием.

10:34 Приграничные посёлки Тëткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

09:08 Украинские войска дважды обстреляли Горловку за полчаса, выпустив 11 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

08:40 Обстрел Еленовки расследуют по статье "Теракт", сообщила представитель Генпрокуратуры ДНР Чернявская

11 августа

21:12 Подразделения Донецкой Народной республики не будут входить в Авдеевку, город планируется окружить, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.

20:13 Двое военнослужащих Донецкой Народной республики погибли за сутки, пятеро пострадали, сообщает в среду Народная милиция ДНР.

19:41 Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

18:40 Украинские войска за 35 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

18:10 Херсоне вскрыли подрывной аналитический центр киевского режима, сообщил журналистам представитель силовых структур.По его словам, после беседы с силовиками один из руководителей организации, заведующий сектором региональных исследований Александр Максименко согласился рассказать о некоторых методах противодействия интеграции на примере Херсона.

16:42 Разведчики из ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром иностранные боеприпасы. Обезврежена немецкая мина DM12 (предназначенная для уничтожения бронетехники).

16:25 Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило об усилении противовоздушной обороны на донецком направлении.

15:45 Глава МАГАТЭ решил прервать отпуск и примет участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС, сообщил российский постпред в Вене.

14:39 В ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских ви, заявили в МИД Германии.

14:17 Министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман не исключает, что ЕС может прекратить выдавать визы жителям России.

13:08 Гражданский ущерб от взрыва в Новофедоровке оценивают в 200 млн рублей, однако окончательные суммы озвучит спецкомиссия.

12:35 62 многоэтажки повреждены из-за взрыва в Новофедоровке – глава Крыма Сергей Аксенов.

12:21 Системы ПВО успешно отразили ночные удары ВСУ по окрестностям Светлодарска и Углегорской ТЭС.

11:47 В Курской области второй раз за неделю пытались взорвать опору линии электропередач, сообщает Baza.

11:34 Евросоюз разрешил Литве перевозить российский уголь и другое твердое топливо в Калининград по железной дороге, несмотря на вступившие в силу санкции. Объем перевозок будет ограничен.

11:33 Группировка ПВО усилена в районе изоляторов, в которых содержат украинских военнопленных, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

10:32 ВСУ вновь пытались обстрелять мост через Днепр под Херсоном, новых повреждений нет, сообщают власти.

10:24 Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию, где будет обсуждаться вопрос о военной помощи Украине.

9:46 В Красноярске задержаны два сторонника движения "антифа", которые занимались разбоем и готовились поджечь военкомат из-за позиции по операции на Украине.

8:58 Число пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке возросло до 13.

8:25 Великобритания и Евросоюз прекращают с 10 августа импортировать российский уголь в рамках санкций.

10 августа

21:43 Власти США выделят Киеву $89 млн на подготовку саперов, которые должны будут заняться разминированием территории.

21:22 Российские инструкторы проводят обучение саперов Народной милиции ДНР массовому применению робота разминирования "Уран-6".

20:49 Власти ЛНР склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная. Он разрушен практически полностью – глава республики Пасечник.

20:24 РФ направила ноты в ООН и Международный Комитет Красного Креста в связи с удержанием российских моряков на Украине.

19:54 Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе, сообщил Пушилин.

19:26 Названа причина серии взрывов на аэродроме в Крыму.

18:52 Источник РИА "Новости" назвал нарушение правил безопасности единственной версией взрывов в Новофедоровке.

18:15 Аксенов сообщил об одном погибшем при взрывах в Новофедоровке (Крым).

17:18 Народная милиция ЛНР полностью контролирует территорию завода Knauf на окраине Соледара, сообщил помощник главы МВД.

16:32 В Запорожской области после обстрелов ВСУ загорелось пшеничное поле.

16:00 В Крыму прогремела серия взрывов.

15:34 Офис генпрокурора Украины заявил, что ведет расследование по факту организации референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

15:15 В Киеве раскрыли неожиданную цель "контрнаступления" на Херсон.

14:43 Украина сообщила о новом обмене телами погибших – они получили 17 военных. Сколько было передано России не указывается.

13:31 Украина приостановила прокачку российской нефти по "Дружбе" в Европу из-за санкций ЕС.

13:10 Нанесен удар по складу боеприпасов в районе Умани, уничтожено более 300 снарядов к HIMARS, боеприпасы к M777 – Минобороны России.

12:37 Очевидцы сообщили о работе ПВО над Белгородской областью.

12:31 В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию – Песков.

11:58 На фоне спецоперации активизировались попытки спецслужб Украины склонить молодых россиян к терактам, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

11:20 В случае присутствия на саммите G20 в Индонезии Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский тоже может посетить встречу мировых лидеров, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

10:54 Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, поврежденные ЛЭП восстановлены, заявил глава администрации региона Балицкий.

10:33 В Херсонской области задержали члена банды, нападавшей на руководителей органов власти и членов администрации.

10:16 В СИЗО ДНР умер участник неонацистской группировки "Медведи SS". Сообщают, что до сдачи в плен боевик пристрастился к наркотикам. Это спровоцировало осложнения хронических заболеваний, от которых он и скончался.

9:34 Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре.

9:01 Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа – Росавиация.

8:59 Попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей, сообщают источники Reuters.

7:49 Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем российским гражданам и отправить обратно всех, кто уже уехал из РФ. По его мнению, все население несет ответственность за свое правительство.

9 августа

20:42 Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики.

19:50 Украинские войска выпустили в понедельник более 300 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР.

18:20 Два человека погибли, трое ранены в результате обстрела со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

17:56 Несколько ящиков тротила и около 200 боеприпасов нашли под мостом по дороге в Мариуполь в районе посёлка Коминтерново, передает корреспондент РИА Новости.

16:10 Украинские войска продолжают обстреливать Донецк снарядами "натовского" калибра, под обстрелами Киевский, Кировский и Петровский районы.

15:50 Украинские войска в 9.10 мск выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

15:40 Референдум в Запорожской области пройдет очно, электронный вариант голосования рассматривается, но пока говорить об этом преждевременно, сообщили власти.

14:48 Доступ к Patreon и Grammarly заблокирован в РФ за фейки о спецоперации – Роскомнадзор.

14:25 Шольц исключил использование "Северного потока – 2" при осложнении газовой ситуации.

13:48 Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

13:24 Украина сообщила, что получила от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса Gepard, они способны поражать цели на расстоянии до 4 км.

13:06 Украинские артиллерийские бригады 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из населённого пункта Марганец – Минобороны РФ.

12:53 Экс-советник Борреля заявила о возможных уступках РФ со стороны Украины по просьбе ЕС.

12:25 Украина начнёт собирать беспилотники "Байрактар", заявил в посол страны в Турции Василий Боднар.

12:13 Военный аэродром обстреляли минометными снарядами в Курской области – он находится в 115 километрах от границы с Украиной. В результате обстрела никто не пострадал – также нападавшим не удалось повредить здания и взлетную полосу, пишет Baza.

11:49 Росгвардия разминировала территорию завода имени Ильича в Мариуполе.

11:40 Антоновский мост под Херсоном получил минимальные повреждения при последнем обстреле ВСУ, сообщили власти региона.

10:54 До 23 августа в Курской области продлён желтый уровень террористической опасности – власти региона.

10:39 СМИ сообщают, что США заблокировали Украине поставки РСЗО Himars.

10:25 Число беженцев с территории Украины и Донбасса, прибывших в Россию с февраля, превысило 3,2 млн человек.

10:01 Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли "выгоды" от России правозащитная организация Amnesty International, которая на прошлой неделе обвинила Киев в нарушении законов ведения войны.

9:32 Власти Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник "Мир во всем мире".

9:00 Техника строителей повреждена после очередного удара ВСУ по мосту через Днепр в Херсоне, откладывается возобновление движения, сообщили в военно-гражданской администрации.

8:30 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продлили повышенный, желтый уровень террористической опасности еще на две недели. Он будет действовать до 22 августа.

8 августа