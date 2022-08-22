Незалежные продолжают обстреливать мирные города

24 февраля российский лидер Владимир Путин дал старт спецоперации по защите мирных жителей двух донбасских республик. Уже почти полгода наши бойцы отважно проводят операцию по денацификации и демилитаризации украинского государства.

За это время украинские боевики осуществили несколько наглых провокаций. Незалежные продолжают обстреливать мирные города Донбасса, также не прекращаются атаки на приграничные российские регионы. На днях крупному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергся Крымский полуостров.

В то же время, в рядах украинской армии царит хаос. Кровожадные националисты недавно учинили расправу над перепуганными всушниками – 100 человек получили пулю в лоб за бегство с позиций. Дошло до того, что украинские призывники начали массово уезжать на территорию Российской Федерации. Главные события спецоперации – в онлайн трансляции "Утро.ру". Сводку по предыдущей неделе можно посмотреть здесь.

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22 августа