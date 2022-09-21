ВСУ продолжают попытки контратаковать освобожденные территории

Более полугода российские военные продолжают реализовывать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратак по нескольким направлениям на линии фронта. Особое внимание незалежных вояк привлекает Запорожье, где расположена мощная атомная электростанция.

Москва не раз заявляла, что нацелена на скорейшее прекращение боевых столкновений, однако Киев под давлением Запада настаивает на исключительно военном решении конфликта. При этом США и ряд европейских стран принимают самое активное участие в происходящем. В российском МИД подчеркнули, что поставка американцами ракет большей дальности Украине сделает Вашингтон стороной конфликта.

Тем временем, некоторые государственные деятели из Европы начали рассуждать о расчленении Украины. Так, экс-глава МИД Румынии Андрей Марга назвал современные границы Украины неестественными и призвал Киев отдать часть своих территорий России, Венгрии, Румынии и Польше.

9:54 МИД Великобритании считает, что последние заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации приведут к эскалации ситуации на Украине.

9:42 Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов.

9:10 Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

8:20 Вашингтон никогда не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые собираются провести в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским силам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

21 сентября

21:05 В Мелитополе около 20.50 мск сработало ПВО, передает корреспондент РИА Новости.

20:49 Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в Новой Каховке, как минимум два человека ранены.

19:34 Боевики ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, есть повреждения инфраструктуры на ее территории, в том числе в системе охлаждения. Об этом сообщили власти Энергодара.

19:04 Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

18:29 ЦИК ДНР единогласно утвердил формы документов на референдуме по вопросу о вхождении в состав России.

17:52 Еще один мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.

16:51 Закон о проведении референдума по вопросу о вхождении в состав РФ вступил в силу в ДНР.

15:57 Опрос крымского РИПСИ: вхождение в состав России поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, в Запорожской области 87% и в Херсонской 80%. Прийти на участки готовы в ДНР 86% респондентов, в ЛНР 87%, в Запорожской области 83%, в Херсонской 72%.

14:47 Референдум в ДНР о присоединении к России тоже назначен на 23-27 сентября – СМИ.

14:41 Путин: надо нарастить производственные мощности ряда предприятий оборонной промышленности, изучать западную военную технику, которая используется на Украине.

14:27 Референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября, сообщает первый замспикера парламента республики.

14:18 Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме – СМИ.

14:04 Граждане, уехавшие на территории, подконтрольные Киеву, не смогут проголосовать на референдуме в Херсонской области – Стремоусов.

13:40 В Николаеве российскими ударами уничтожен цех бронетанкового завода, где ремонтировали военную технику украинской 59-й мотопехотной бригады – МО РФ.

13:21 Общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Запорожской области с просьбой провести референдум о присоединении к России.

12:58 В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором обсудят вопрос проведения в Запорожской области референдума о присоединении к России.

12:40 Депутаты парламента ДНР скорее всего обратятся к Пушилину с просьбой инициировать проведение референдума.

12:23 Практически 95% Херсонской области контролируется российскими военными – Стремоусов.

12:09 Боррель высказался за создание независимого трибунала, чтобы "привлечь россиян к ответственности" за действия на Украине.

11:45В Херсонской области объявили о желании немедленно войти в состав РФ.

11:13 В ДНР заявили, что их общественная палата выступит с инициативой проведения онлайн-голосования на референдуме для ряда территорий.

10:41 Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед, сообщил Пушилин.

10:22 ВСУ стали активнее обстреливать ЛНР после заявления о референдуме – Мирошник.

09:47 В ЛНР сообщили, что 7 мирных жителей поселка Краснореченское, в том числе 3 ребенка, погибли при вчерашнем обстреле ВСУ.

09:22 Власти Херсонской области сделают 20 сентября заявление по референдуму.

08:27 Офицер США курирует из Одессы работу губернатора Николаевской области Виталия Кима и главы обороны области генерал-майора ВС Украины Дмитрия Марченко.

07:40 Украинские военные ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан.



20 сентября

21:41 Словения передаст украинским военным 28 танков M-55 S.

21:01 Сообщается о взрывах в Харькове.

20:52 Посольство РФ в Канаде квалифицирует нападение на диппредставительство как попытку совершения террористического акта, сообщил посол.

19:41 Референдум о вхождении в состав РФ будет многодневным, считает председатель Общественной палаты ДНР.

19:40 Подача электроэнергии в Херсонскую область с ЗАЭС и Запорожской ТЭЦ прекращена из-за обстрелов ВСУ, которые повредили ЛЭП, сообщили власти.

19:30 Турецкий Denizbank сообщил о прекращении операций с российскими картами "Мир".

19:04 Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ.

19:00 Глава МВД Польши сообщил, что подписал распоряжение, ужесточающее правила въезда для россиян.

18:43 Жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии вхождения региона в РФ, заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

18:40 Литва не впустила 18 россиян за первый день запрета на въезд по шенгенам, сообщают местные пограничники.

18:03 Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой "Мир".

17:48 Канадский посол вызвана в МИД России, ей заявлен демарш в связи с тем, что неизвестные бросили в российское посольство в Оттаве "коктейль Молотова" и блокировали вход в консульский отдел при попустительстве местной полиции.

16:54 Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом РФ.

16:42 Генпрокурор ЛНР Горенко награждён российским Орденом Мужества посмертно, заявило ведомство республики.

16:29 Главы МИД России и Франции провели телефонный разговор. Стороны обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС. Париж призвал Москву создать зону безопасности вокруг атомной электростанции, назвав ситуацию критической.

16:00 Двое детей погибли при сегодняшнем украинском ударе по Донецку, сообщил мэр.

15:31 Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств, сообщили в МИД.

14:51 Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы ВГА Херсонской области, сообщили в местной администрации.

14:27 Из-за обстрела рынка в Донецке погибли три человека.

14:21 ВСУ намеренно стреляли по местам скопления людей в Донецке, под огонь попали остановка общественного транспорта, магазин и банк – Пушилин.

13:46 Массированная атака ВСУ на Донецк закончилась кровавой трагедией.

13:17 ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных ударами в районе Зайцева, Николаевки, Северска и Торецка.

13:00 Мэр Донецка заявил об украинском ударе по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка – по предварительным данным, погибли 13 мирных жителей.

12:45 Ситуация на линии соприкосновения в ДНР стабильная, на некоторых направлениях есть продвижение вперед – Пушилин.

11:50 Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену.

11:22 Суд Кипра рассмотрит дело украинки, напавшей с ножом на россиян, с учетом еще трех обвинений.

10:37 ЕР предлагает гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации.

09:53 ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой.

09:17 Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР.

08:32 Из украинских портов вышли шесть судов в рамках продуктовой сделки.

07:50 Подпольщики в Николаевской области сообщили о бегстве главы региона Виталия Кима.

19 сентября