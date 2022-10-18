Обстрелы украинской инфраструктуры продолжаются

На прошлой неделе Россия нанесла самый массированный удар по украинским территориям за все время спецоперации. Атаке были подвергнуты объекты инфраструктуры во многих регионах города, в результате чего в стране начались перебои с подачей электроэнергии.

Владимир Путин, комментируя ракетные удары, заявил, что это только часть возможного ответа России – если Украина не прекратит провокации, то атака может оказаться более серьезной.

Также ранее на военном полигоне в Белгородской области произошел теракт– во время учений погибли 11 солдат. Их расстреляли выходцы из стран СНГ, которые записались под видом добровольцев. Был ли к этому причастен Киев неизвестно.

Все новости спецоперации – в трансляции "Утра" за неделю с 17 по 23 октября.

9:17 В офисе Зеленского заявили от трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.

8:42 Украинские СМИ сообщают, что воздушная тревога объявлена по всей Украине.

8:36 За 5 минут в Харькове прогремели две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий.

8:23 Взрыв произошел в пригороде Днепра – украинские СМИ. Над городом поднимаются столбы черного дыма.

8:14 Воздушная тревога объявлена в Одессе и Одесской области, сообщают власти.

18 октября

21:05 США намерены и впредь оказывать Украине "беспрецедентную" военную помощь, а также работать с союзниками над передачей Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.

19:20 В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, сообщило Минобороны России. Украинской стороне переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ.

19:17 Частичная мобилизация в Подмосковье завершена, сообщил губернатор Воробьев.

18:24 В Минобороны Белоруссии заявили, что основная задача армии республики в рамках СВО на Украине, проводимой РФ, – обеспечение безопасности Союзного государства и недопущение агрессии против него.

17:17 ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

17:12 Интенсивность украинских обстрелов Херсонской области упала – вероятно, из-за нехватки боеприпасов, сказал Стремоусов.

16:57 Попытки сбивать запускаемые российскими войсками дроны выстрелами из автоматов свидетельствуют о полном отсутствии в Киеве системы противовоздушной обороны, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

15:56 Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об обмене с Украиной по формуле "110 на 110".

14:45 Из России в рамках региональной группировки войск прибудут около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм – Минобороны Республики Беларусь.

14:23 Главы МИД ЕС утвердили тренировочную миссию для армии Украины.

13:55 Сообщают о взрывах в Житомирской и Харьковской областях.

12:22 Воздушная тревога объявлена на Украине в Николаевской, Одесской и Полтавской областях.

12:04 В Москве завершили частичную мобилизацию, сообщил Собянин.

11:49 В Одесской области на Украине в результате российского обстрела поврежден один объект инфраструктуры, сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.

11:35 Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для границы Армении и Азербайджана.

11:30 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.

11:26 Добровольцы-контрактники из Нижегородской области погибли при теракте на полигоне в Белгородской области, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

11:00 Народная милиция ЛНР заявила, что 11 ее военнослужащих вернулись домой из украинского плена.

10:24 В Харькове не работает метро, по данным местных жителей, в некоторых районах пропал свет, сообщают украинские СМИ.

10:11 Совет ЕС намерен одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для армии – глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

10:10 Законопроект об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам и депутатам внесен в Госдуму – Миронов.

9:28 Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины, пишут СМИ.

9:23 В Киеве зафиксированы 4 прилета, сообщает КГГА.

9:08 Страны НАТО начали учения по ядерному сдерживанию с использованием стратегических бомбардировщиков ВВС США. Маневры пройдут над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и завершатся 30 октября.

8:38 Очевидцы сообщают о взрывах в Одессе.

8:20 Киев подвергся обстрелу. По данным украинских СМИ, один из них пришелся по зданию "Укрэнерго".

17 октября

Новости предыдущей недели с 10 по 16 октября – в материале.