Все громче звучат заявления о возможных переговорах

11 ноября стало известно о завершении реализации непростого решения по Херсонскому направлению. Наши войска были передислоцированы на левый берег Днепра, где займут твердую оборону. Военные специалисты подчеркивают, что такой шаг пришлось предпринять для того, чтобы сохранить жизни бойцов и избежать лишних потерь. Отдельно отмечается, что при перемещении войск ни одна единица техники и вооружения, а также ни одна жизнь военного не были потеряны.



Позже стало известно, что Вооруженные силы Украины начали стягивать натовскую бронетехнику на Херсонский фронт. Эта точка на поле специальной военной операции остается одной из самых горячих зон.

Тем временем, среди западных кураторов киевского режима все громче звучат заявления о необходимости начать мирные переговоры. Впрочем, власти Украины не раз подчеркивали, что готовы пойти на такой шаг, только если Москва полностью "восстановит территориальную целостность" Незалежной, возместит "все ущербы", а также накажет "военных преступников". Такие требования неприемлемы для России. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий с полей СВО.

9:32 Китай выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок. Об этом заявил глава МИД КНР на встрече с Лавровым.

8:48 Зеленский заявил, что никаких новых минских соглашений между Россией и Украиной не будет.

8:31 Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении.

8:23 Во время открытия саммита G20 президент Индонезии Джоко Видодо в первом выступлении призвал "прекратить войну".

15 ноября

19:02 В Белгородской области работает ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

18:52 У властей Херсонской области уже есть данные о репрессиях со стороны киевского режима в отношении мирных жителей региона – пресс-служба врио губернатора Сальдо.

18:12 Для войск ЛНР и ДНР разрабатываются высокоточные планирующие боеприпасы, заявил РИА Новости Рогозин.

17:20 Директор ЦРУ не будет обсуждать в Анкаре с коллегой из РФ урегулирование на Украине – Reuters со ссылкой на представителя Белого дом.

16:58 Байден и Си Цзиньпин в совместном тексте по итогам встречи заявили, что "ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине".

16:35 Покрытие сотовой связи в Херсоне временно восстанавливают с помощью терминалов Starlink – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

15:40 Второй за день обстрел Белгородской области - под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет.

14:38 Российские войска в ходе упорных боев полностью освободили населенный пункт Павловка в ДНР.

14:06 Внимание к вопросам поддержки участников СВО должно быть первостепенным, их работа нелегкая и в высшей степени рискованная – Путин.

13:34 ВС РФ уничтожили склад вооружения и военной техники в Херсонской области и хранилище топлива ВСУ в Харьковской области.

13:31 Российские подразделения отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении.

13:17 Владимир Зеленский заявил во время поездки в Херсон, что украинская сторона готова к миру.

12:47 Владимир Зеленский прибыл в город Херсон.

12:32 Бюст советского писателя Максима Горького снесли в Одессе,

12:11 Около 40-50 тысяч человек, по последним данным, решили остаться на правом берегу Днепра.

11:43 Украина намерена обратиться к G20 с просьбой об исключении России, проект обращения внесен в Верховную раду.

11:24 ВС Украины ежедневно пытаются прорвать линию соприкосновения в ЛНР, все атаки отражаются.

11:03 СМИ опубликовали фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам – как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями

10:27 Макрон призвал усилить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.

09:56 Школа, ж/д станция и жилые дома в Луганске, по предварительным данным, повреждены после удара украинских военных из РСЗО HIMARS.

09:23 Обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС "растет с каждым днем" на фоне продолжающихся обстрелов и перебоев с подачей электроэнергии – МАГАТЭ.

08:47 СМИ: Киев отозвал разрешения на работу как минимум у шестерых журналистов из-за репортажей из Херсона.

08:24 Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях.

08:11 Один из ключевых объектов национальной энергетической компании "Укрэнерго" получил серьезные повреждения.

14 ноября