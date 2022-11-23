Уничтожение военной инфраструктуры Незалежной не прекращается

Без малого девять месяцев продолжается специальная военная операция по демилитаризации украинского государства. Главным событием последнего времени стало вынужденное решение Армии России покинуть областной центр Херсонской области, ставшей в сентябре субъектом Российской Федерации. Ситуация на этом направлении достаточно сложная, однако в других точках фронта наши бойцы продолжают успешно выполнять задачи СВО. Наступление ВС России началось в ДНР.



В начале прошлой недели территория Незалежной подверглась массированному ракетному удару. Уничтожение важнейших объектов инфраструктуры было зафиксировано во многих регионах Украины. Значительная территория страны оказалась обесточена.

Широкий резонанс вызвала ужасающая своей жестокостью расправа над пленными российскими военными. Социальные сети облетел видеоролик, на котором безжалостные вояки ВСУ расстреливают безоружных людей. Подлинность этой записи подтвердили в США. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий спецоперации.

8:00 Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Германия до начала российской спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины.

23 ноября

21:18 Два беспилотника сбиты ПВО при попытке подлета к Балаклавской ТЭС, повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших нет – губернатор.

21:05 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключил, что в стране возможны аварийные отключения электроснабжения из-за наступления холодов

20:23 В ООН выразили обеспокоенность кадрами с расправой над российскими пленными в Донбассе, а также призвали тщательно расследовать эти сообщения.

19:40 Украина вышла из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

19:38 США и союзники могут в среду договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов – СМИ.

19:31 В Севастополе сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он заявил, что работают дежурные силы ПВО.

19:12 В Севастополе, Балаклаве и Евпатории взрывы – работает ПВО.

18:49 Сообщается о взрывах в Херсоне.

18:24 США предоставили Украине 4,5 млрд долларов в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки, сообщил минфин.

18:15 Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает, что Москва и Гавана противостоят общему врагу в лице "империи янки".

18:08 Еврокомиссия предлагает установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за мегаватт-час – еврокомиссар.

17:31 В Европарламенте призвали внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций, сообщает Politico.

16:44 Еврокомиссия выделила Украине очередной транш помощи в размере 2,5 млрд евро, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

16:39 Украина возбудила дело о "вероломстве" российских военных, которых убили при сдаче в плен.

15:50 Песков опроверг РИА Новости сообщения о том, что Путину перед саммитом G20 якобы передавались какие-либо проекты мирного соглашения с Украиной.

15:31 Губернатор Гладков подтвердил гибель супружеской пары в селе Староселье в Белгородской области.

15:23 Россия повредила почти все ТЭС и большие ГЭС в Украине во время массированных ударов, сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

14:54 FT: в Евросоюзе признают, что с каждой неделей всё труднее найти необходимое оборудование для функционирования энергосистемы Украины.

14:42 Действие высокого уровня терропасности в ближайших к Крымскому мосту районах Крыма продлено до 7 декабря.

14:21 "Укрэнерго": в Незалежной почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций.

13:58 Женщина погибла из-за обстрела Шебекина в Белгородской области.

13:39 ВС РФ уничтожили более 120 украинских военных на донецком направлении.

13:23 Утверждены целевые задания по обеспечению армейских нужд в спецоперации – Мишустин.

12:49 Эвакуация из Армянска на севере Крыма не проводится – Аксенов.

12:25 В Волынской и Сумской областях введены почасовые отключения электроэнергии.

11:51 Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли ракетные авиационные удары по военным oбъектам и технике подразделений ВСУ.

11:26 СБУ проводит обыски в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области на западе Украины.

10:49 Япония направит Украине экстренную помощь в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на $2,57 млн.

10:26 Экстренные отключения электричества начались в Одессе.

09:57 Пушилин сообщил об успехах на павловском и угледарском направлениях.

09:22 Ситуация на Украине привела к серьезному ухудшению отношений между Германией и Францией – Foreign Policy.

08:50 Служба безопасности Украины проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры.

08:01 Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.

22 ноября

20:29 ООН не располагает возможностью определить ответственных за атаки в районе ЗАЭС, призывает все стороны прекратить огонь, сообщили в офисе генсека.

19:30 Два-три миллиона украинцев покинут свои дома с наступлением холодов, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, находящийся с визитом в Киеве.

17:46 Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС.

17:08 "Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом"

16:26 Запорожская АЭС снова под огнем ВСУ. Нам сообщают о четырёх тяжелых прилётах у подстанции "Луч". Предварительно, обстрел ведётся со стороны города Марганец.

16:05 Сообщения о казни российских военнослужащих "должны быть незамедлительно расследованы, а виновные привлечены к ответственности" – заявление Управления ООН по правам человека в Женеве..

15:32 Регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом частных военных компаний, заявил офицер Народной милиции ЛНР Марочко.

14:40 ВС РФ в Харьковской области поразили две установки РСЗО "Ураган" ВСУ.

14:32 Власти Белгородской области продлили срок действия высокого уровня террористической опасности до 6 декабря.



14:18 Страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных российских ударов – Столтенберг.

13:42 Лукашенко заявил, что инцидент с ракетой, пущенной украинскими военными и упавшей в Польше, был создан для провокации Минска и Москвы.



13:33 Более 105 тыс. абонентов в шести районах Донецка остались без электричества после обстрела со стороны ВСУ.

12:57 В Киеве и Одессе экстренные отключения света.

12:19 Польша намерена разместить предложенные ФРГ Patriot на границе с Украиной.

11:40 Экстренные отключения электроэнергии вводят в Одесской области.

11:03 ВСУ препятствуют выезду населения из города Запорожье, чтобы использовать людей в качестве живого щита

10:44 Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд.

10:11 Подразделения ВСУ в районах городов Артемовск и Соледар в ДНР отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону.

09:27 Цистерны с топливом загорелись на железнодорожных путях в Макеевке из-за обстрела ВСУ.

08:52 Плановые отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины.

08:18 Глава МАГАТЭ планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС.

21 ноября