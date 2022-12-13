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Бои на полях специальной военной операции продолжаются. На многих направлениях российской Армии удалось существенно продвинуться вперед. На этом фоне ряд западных деятелей все громче заявляют о необходимости начать мирные переговоры между Москвой и Киевом.
Однако украинские руководители не стремятся к завершению конфликта. Недавно Вооруженные силы Украины устроили вопиющие провокации на территории нашей страны – дроны незалежных предприняли попытки атаковать российские военные аэродромы.
Западные страны стараются дистанцироваться от произошедшего, однако многие эксперты уверены, что именно США реализуют хитрую стратегию и заставляют Незалежную играть на повышение. Главные события специальной военной операции по демилитаризации Украины – в онлайн-трансляции Утра.
8:30 Под контролем России находится больше 50% Донецкой народной республики, сообщил и. о. главы региона Денис Пушилин.
8:12 Появились сведения о ночных взрывах в Брянской области в районе воиских частей. Официального подтверждения нет.
13 декабря
21:51 ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Мелитополю – СМИ.
21:50 Россия использует устаревшие боеприпасы, в том числе патроны десятилетней давности, поскольку сжигает запасы – высокопоставленный военный чиновник США.
21:32 Украина на встрече экспертов не предоставила доказательств применения Россией иранских беспилотников – министр обороны Ирана.
20:39 Украинские войска в понедельник вечером обстреляли район автостанции "Крытый рынок" в Донецке, прямые попадания были в том числе по жилым домам. Людей эвакуируют из поврежденных квартир.
20:36 Вена не считает возможным вступление Украины и Боснии и Гецеговины (БиГ) в Евросоюз в ускоренном порядке. Об этом заявил в понедельник федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.
20:13 В Херсонской области подорвали первого вице-губернатора региона Виталия Булюка. Он получил ранения.
20:06 G7 пообещала восстановить и защитить энергетическую и водную инфраструктуру Украины.
19:36 "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля, продолжит действовать еще как минимум до конца декабря, сообщается на сайте правительства города.
18:44 Санкции против российского энергосектора и атомной энергетики в девятый пакет санкций ЕС не включены, заявил глава МИД Венгрии.
18:21 Путин боится смерти, поэтому не применит ядерное оружие на Украине – Зеленский.
17:56 Патрульный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии опасно приблизился к госгранице РФ, для его разворота был поднят МиГ-31 – Минобороны РФ.
17:36 Посылка из Крыма с мертвой мышью и пауком пришла в посольство Франции в Москве, силовики проводят проверку.
17:31 Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на границе с Украиной, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
17:14 Запорожскую АЭС покинула половина персонала. Более 5 тыс. человек из 11,5 тыс. рабочих выехали с атомной станции. Об этом сообщил новый директор станции Юрий Черничук.
16:23 Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс прибыл с визитом на Украину.
15:47 СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек, сотрудничавших с Россией, готовит постановочную съемку с их телами для провокации, сообщил источник РИА Новости.
14:51 Главы МИД ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против РФ на встрече в Брюсселе, проект вернули на рассмотрение постпредов.
14:37 Руководство ЗАЭС заинтересовано во взаимодействии с сотрудниками МАГАТЭ, дважды в день оно проводит совещания с представителями – директор станции.
14:19 ВС России продолжают наступательные действия на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
13:47 Четырнадцать населенных пунктов полностью обесточены в Киевской области из-за непогоды, еще 37 – частично.
13:25 Прихожане УПЦ в Ивано-Франковске пресекли попытку радикалов сорвать в кафедральном соборе города церемонию представления пастве нового епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиты.
12:52 ВСУ насильно возвращают эвакуировавшихся жителей в оккупированные села Невское и Макеевка, чтобы создать из них живой щит – Марочко.
12:24 150 военных НМ ЛНР удалось освободить из украинского плена за все время эскалации.
11:54 Зеленский в беседе с американским лидером Байденом сообщил, что 50% энергетической инфраструктуры страны уничтожено после ракетных ударов.
11:07 Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации.
10:32 Распространяемая в украинских СМИ информация о якобы гибели большого числа российских военных при обстреле со стороны ВСУ города Сватово не соответствует действительности – Марочко.
09:43 Населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике находится под контролем союзных сил на 70%.
08:57 Врачи из западных регионов Украины приехали для работы в зону проведения СВО к подразделениям ВСУ, которые несут большие потери среди личного состава – Марочко.
08:11 Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача, занимавшего пост первого заместителя главы администрации города Шахтерска.
08:00 Пушилин рекомендовал незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами в ДНР.
12 декабря
Ситуация на международной арене обостряется день ото дня
Киев не планирует сдаваться