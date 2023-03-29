Армия Украины фактически уничтожена: Пригожин выступил с громким заявлением

Армия Украины фактически уничтожена: Пригожин выступил с громким заявлением
Фото: www.unsplash.com
Бои за Артемовск дорого обошлись всушникам

Многострадальный город Артемовск остается в центре внимания всего мирового пространства. Битва за Бахмут (украинское название города) стала настоящим испытанием на прочность для противоборствующих сторон. Как сообщил глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, в кровопролитных боях за этот населенный пункт украинская армия понесла колоссальные потери в живой силе.

"Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию", – написал пресс-центр предпринимателя в социальных сетях.

При этом Пригожин добавил, что серьезный урон также нанесен вагнеровцам: сражения изрядно потрепали его подопечных.

Напомним, бои за многострадальный город проходят уже более полугода. Преимущество остается за Вооруженными силами Российской Федерации. Сейчас украинские боевики оказались в оперативном окружении, однако продолжают остервенело сопротивляться.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВСУ обрушили на российские позиции "умную авиабомбу"

Киевский режим продолжает атаки

Северокорейский спецназ в деле: военкор Сладков выступил с важным заявлением по СВО

КНДР готова участвовать в конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей