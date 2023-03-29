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Многострадальный город Артемовск остается в центре внимания всего мирового пространства. Битва за Бахмут (украинское название города) стала настоящим испытанием на прочность для противоборствующих сторон. Как сообщил глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин, в кровопролитных боях за этот населенный пункт украинская армия понесла колоссальные потери в живой силе.
"Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию", – написал пресс-центр предпринимателя в социальных сетях.
При этом Пригожин добавил, что серьезный урон также нанесен вагнеровцам: сражения изрядно потрепали его подопечных.
Напомним, бои за многострадальный город проходят уже более полугода. Преимущество остается за Вооруженными силами Российской Федерации. Сейчас украинские боевики оказались в оперативном окружении, однако продолжают остервенело сопротивляться.
Киевский режим продолжает атаки