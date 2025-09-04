Уиткофф покинул встречу с "коалицией желающих" через 20 минут после начала

Мероприятие прошло в закрытом от американцев режиме

Спецпосланник Трампа по Украине Стив Уиткофф прибыл в Париж, чтобы принять участие во встрече "коалиции желающих". На встрече все стороны планировали обсудить послевоенные гарантии безопасности для Киева, однако мероприятие прошло неожиданным образом. Оказалось, что американский политик смог присутствовать на саммите всего 20 минут, после чего спешно его покинул.

По данным украинских СМИ, уход Уиткоффа был запланирован – далее встреча европейских и украинских делегаций проходила в закрытом режиме. По ее итогам они намерены позвонить Дональду Трампу, и спецпредставитель американского президента к ним присоединится.

До начала мероприятия Уиткофф провел беседу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Их встреча стала второй за неделю, в прошлую пятницу они виделись в Вашингтоне. Ожидается, что после звонка Трампу его спецпредставитель еще раз встретится с украинской делегацией.

Всего на саммите приняли участие представители 39 стран – кто-то в очном, а кто-о в онлайн форматах. На мероприятии "коалиция желающих" намерена обсудить три потенциальных сценария сотрудничества с Украиной: создание миссии наблюдателей, программы обучения украинских солдат и отправки 150 тысяч миротворцев с прикрытием с воздуха.