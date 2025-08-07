Страны начинают выстраивать диалог

Популярная в Штатах и за их пределам газета The New York Times написала, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может обернуться новым дипломатическим триумфом для российского лидера. Издание отмечает, что подобное событие значительно укрепит позиции нашего главнокомандующего на международной арене.

"Встреча с Трампом могла бы стать еще одной небольшой победой для Путина", – указано в статье.

Ранее помощник руководителя РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Кремль и вашингтонская администрация согласовали проведение рандеву двух лидеров. По его словам, встреча намечена на ближайшие дни, стороны уже заняты проработкой деталей. Вопрос с местом проведения решен, но официально его пока не называют.

Накануне глава государства провел личную встречу с представителем своего американского коллеги Стивеном Уиткоффом. Беседа продлилась более трех часов и стала уже пятым визитом американского государственного деятеля в нашу страну с начала 2025 года.

К слову, ранее украинский генерал проговорился о сюрпризах для России на фронте. Противник рассчитывает взять реванш.