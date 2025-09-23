Сенатор Рогозин заявил о тупиковой ситуации на фронте

Обе стороны оказались в сложном положении

Российская и украинская армия в последнее время достигли паритета в силах и средствах – это делает дальнейшее продвижение ВС РФ практически невозможным, заявил в недавнем интервью российский сенатор Дмитрий Рогозин.

По словам командующего, обе стороны уничтожают боевую технику противника как только она доходит до линии соприкосновения в пределах 20 километров. Также обе армии научились эффективно бороться со штурмовыми группами – с помощью мин и дронов. Рогозин подчеркнул, что противодействовать этому, когда ты экипирован броней, автоматом и боекомплектом, нормально невозможно.

"Вот и все. Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации", – заявил Рогозин.

Сенатор отметил, что ситуация обстоит еще сложнее в Херсонской области, где подразделениям приходится форсировать Днепр. Как только на одной из сторон замечают движение, сразу же применяют все необходимые средства для ликвидации штурмовой группы. В некоторых секторах из-за продолжающихся обстрелов не осталось укрытий. Из-за этого при любой попытке продвинуться бойцы будут как на ладони перед огневыми ударами противника.

При этом, несмотря на заявления Рогозина, российские войска продолжают брать под контроль новые населенные пункты. Сообщается, что военные штурмуют Покровск, Константиновку, Купянск, но лучше всего ситуация складывается в Днепропетровской области, где у противника нет хороших позиций.