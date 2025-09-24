Токаев: Казахстан может предоставить площадку для переговоров РФ и Украины

Лидер надеется, что стороны смогут прийти к согласию по ключевым вопросам

Если российский и украинский лидер будут иметь желание приехать в Казахстан для урегулирования конфликта, то республика предоставит все необходимые для этого услуги. Такое заявление сделал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, отвечая на слова Зеленского о готовности провести встречу с Путиным в Астане.

Токаев отметил, что продолжение СВО приводит к наслоению множества дополнительных вопросов: политических, исторических, национальных, языковых и, конечно, территориальных. Последние из них являются самыми сложными, решить их крайне затруднительно, но это не означает, что не стоит вести переговоры.

По словам президента, встречи на высшем уровне всегда требуют особой подготовки дипломатами и другими службами, чтобы получить практический результат. Однако когда у сторон расходятся позиции по основным вопросам повестки, приступать к планированию саммита – нереалистично.

"Суммируя, могу твердо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания. Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях", – подытожил Токаев.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил о несогласии с позицией Токаева по территориальной целостности.