Sohu: переброска российских войск из Сирии станет огромным ударом для ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны России/commons.wikimedia.org
Кошмар Зеленского может стать реальностью, считают китайские журналисты

Россия выводит военный контингент из своей военной базы в Сирии, утверждает Sohu. Информация была с опаской воспринята на Украине: нетрудно сделать вывод о том, куда будут перенаправлены освободившиеся ресурсы.

По данным российских медиа, Киев обеспокоен выводом личного состава и техники из Сирии из-за возможной переброски сил в ДНР. В таком случае ВСУ грозит серьезная опасность.

Согласно приведенным данным, речь идет об аэродроме Камышлы в северной части страны. Россия разместила там свои силы еще в 2019 году. Reuters пишет, что ВС РФ приступили к выводу своих сил из Камышлы. Часть войск будет переброшена на Хмеймим на западе Сирии, а другая – вернется в Россию.

"Опасения украинской стороны не лишены основания, так как количество военных составляет, по меньшей мере, три тысячи человек. Если они вместе с сотнями танком и другого вооружения будут направлены в сторону Украины, это станет ударом для ВСУ", – говорится в материале Sohu.

После вывода сил, добавил автор, у РФ останутся две военные базы в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получает просьбы отказаться от ответных ударов по объектам на Украине, однако противник отказывается сам от прекращения подобных действий.

Источник: Sohu
