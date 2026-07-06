Собянин: Средства ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву

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Украинские военные продолжают практически ежедневно пытаться атаковать российские регионы с использованием беспилотников, при этом одной из приоритетных целей остается Москва. Очередной такой налет был своевременно отражен российскими средствами противовоздушной обороны. Подробностями поделился мэр столицы Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".
После инцидента район падения обломков был оперативно оцеплен. На месте продолжают работать экстренные и профильные службы, которые занимаются обследованием территории и устранением последствий происшествия.
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