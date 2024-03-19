Знаменитая балерина поделилась рецептом простой диеты: минус 8 кг за две недели

Знаменитая балерина поделилась рецептом простой диеты: минус 8 кг за две недели
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Танцовщицы всегда поражают идеальными формами

Роскошный внешний вид – мечта и мужчин, и женщин. Секретами красоты решила поделиться легендарная российская балерина Наталья Тихонова. Многим популярная танцовщица также известна, как невестка культового советского артиста Вячеслава Тихонова и не менее популярной актрисы Нонны Мордюковой.

Тихонова призналась, что большую роль для фигуры играют гены. Однако также важно придерживаться определенного подхода к питанию. Например, артистка не позволяет себе переедать после 18:00. А в случае, когда нужно сбросить ненавистные килограммы за короткий срок, Наталья пользуется популярным японским методом борьбы с лишним весом.

Схема достаточно простая – нужно отказаться от сложных углеводов, перестать есть жирные продукты и снизить общее потребление калорий. Такая диета помогает избавиться от шлаков, оздоравливает организм и убирает лишние килограммы. Также очень важно пить много воды. В итоге буквально за две недели вес снижается на 5-8 килограммов, отмечает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее диктор Владимир Березин раскрыл секрет отличной формы в 66 лет.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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