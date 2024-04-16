Чем редис опасен для здоровья

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Принято считать, что овощи и фрукты – самая полезная для организма еда, которой следует почаще отдавать предпочтение. Однако, в некоторых случаях даже полезные овощи могут стать причиной серьезного ухудшения здоровья. Например, далеко не всем можно есть редис.
Разумеется, редиска, как и все овощи, обладает большим количеством полезных свойств. В ней содержится много полезных микроэлементов и витамины, также редис богат антиоксидантами. Но, в то же время, частое употребление этого овоща способно нанести вред людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой.
При употреблении редиса в сыром виде в организм поступает натуральное вещество зобоген. Оно влияет на выработку гормонов щитовидной железы и может привести к заболеваниям этого органа. Если же редиска является одним из любимых продуктов, негативное влияние можно снизить за счет термической обработки.
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