Чем редис опасен для здоровья

Чем редис опасен для здоровья
Фото: www.unsplash.com
Некоторым лучше воздержаться от популярного овоща

Принято считать, что овощи и фрукты – самая полезная для организма еда, которой следует почаще отдавать предпочтение. Однако, в некоторых случаях даже полезные овощи могут стать причиной серьезного ухудшения здоровья. Например, далеко не всем можно есть редис.

Разумеется, редиска, как и все овощи, обладает большим количеством полезных свойств. В ней содержится много полезных микроэлементов и витамины, также редис богат антиоксидантами. Но, в то же время, частое употребление этого овоща способно нанести вред людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой.

При употреблении редиса в сыром виде в организм поступает натуральное вещество зобоген. Оно влияет на выработку гормонов щитовидной железы и может привести к заболеваниям этого органа. Если же редиска является одним из любимых продуктов, негативное влияние можно снизить за счет термической обработки.

Источник: Нealth.unian.net ✓ Надежный источник

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