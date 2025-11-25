Удаление геморроидальных узлов: когда и как проводят вмешательство

Фото: stefamerpik / Freepik

Геморрой на поздних стадиях сопровождается постоянной болью, кровотечениями, зудом и выпадением узлов. В этот момент консервативные методы уже не помогают, и врач рекомендует пациентам хирургическое удаление узлов геморроя. Цель вмешательства – убрать измененные сосудистые образования и снизить риски повторных обострений.

Основные хирургические методы

Показаниями к операции становятся выраженный болевой синдром, тромбоз узлов, частые кровотечения и развившаяся на этом фоне анемия.

Как будет проводиться иссечение геморроидальных узлов, решает врач-проктолог на консультации.

Фото: FreepikХирургическое лечение подбирают с учетом стадии геморроя, выраженности симптомов и общего состояния пациента:

  • Классическая геморроидэктомия. Удаление узлов с формированием открытой или ушитой раны. Требует более длительного периода заживления, но позволяет радикально убрать большие и осложненные узлы.
  • Лигирование латексными кольцами. На внутренний узел надевают кольцо, перекрывающее кровоток. Через несколько дней он отмирает и отторгается естественным путем.
  • Радиоволновое и коагуляционное воздействие. Ткани узла разрушаются и "запаиваются" за счет теплового эффекта, что уменьшает кровопотерю и ускоряет заживление.
  • Лазерная вапоризация геморроидальных узлов. Лазерный луч послойно "испаряет" измененную ткань, одновременно коагулируя сосуды и снижая риск кровотечения, что делает вмешательство более щадящим для окружающих структур.

Малоинвазивные методики обычно не требуют длительной госпитализации и позволяют быстрее вернуться к привычной активности, но окончательный выбор всегда делает врач-проктолог после осмотра и обследования.

Подготовка и проведение вмешательства

Перед тем как назначить хирургическое лечение, специалист собирает анамнез, оценивает степень увеличения узлов, проводит аноскопию или ректороманоскопию. Обязательно учитываются сопутствующие заболевания, принимаемые препараты, показатели крови и свертываемости.

В день вмешательства выполняется обезболивание – местная анестезия, спинномозговая или, реже, общая. Затем врач приступает к основному этапу операции в соответствии с выбранной методикой. Хирург аккуратно удаляет или коагулирует узлы, контролирует кровотечение, при необходимости накладывает швы. После завершения процедуры пациента переводят в палату для наблюдения в раннем послеоперационном периоде.

Восстановление после удаления узлов

В первые дни могут беспокоить умеренная боль и дискомфорт при дефекации. Врач назначает обезболивающие, местные средства для ускорения заживления и рекомендует мягкую диету с достаточным количеством жидкости и клетчатки. Соблюдение гигиены и выполнение рекомендаций помогают снизить риск осложнений и рецидива.

Минимальные последствия и осложнения после операции дает лазерное удаление геморроидальных узлов. Этот подход дает возможность точечно обработать патологические ткани, минимизировать травматизацию окружающих структур и сократить период восстановления. Независимо от выбранной техники, важны своевременное обращение в клинику за хирургической помощью и грамотная реабилитация. Это помогает надолго избавиться от боли, кровотечений и других проявлений геморроя.

