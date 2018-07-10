Умер бывший глава МИД Британии
В возрасте 99 лет скончался бывший британский министр иностранных дел лорд Питер Каррингтон.
О смерти политика сообщает Sky News. Он начал свою карьеру на посту министра по делам сельского хозяйства еще в послевоенном правительстве Уинстона Черчилля и впоследствии занимал ответственные посты в правительстве Великобритании, в том числе, был министром обороны и главой МИД Соединенного Королевства.
Премьер-министр Тереза Мэй назвала смерть лорда Каррингтона "очень грустной новостью". Свои соболезнования в Twitter выразил и бывший глава британского правительства Дэвид Кэмерон.
Peter Carrington was a lovely man and a great public servant. It was a huge honour having him to Chequers and listening to his stories of working with every Conservative leader from Winston Churchill onwards. Kindness and brilliance in equal measure; he'll be deeply missed. pic.twitter.com/nPxTobnP8Z— David Cameron (@David_Cameron) 10 июля 2018 г.
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