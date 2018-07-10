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Умер бывший глава МИД Британии

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralf Poller
Тереза Мэй назвала его смерть "очень грустной новостью"

В возрасте 99 лет скончался бывший британский министр иностранных дел лорд Питер Каррингтон.

О смерти политика сообщает Sky News. Он начал свою карьеру на посту министра по делам сельского хозяйства еще в послевоенном правительстве Уинстона Черчилля и впоследствии занимал ответственные посты в правительстве Великобритании, в том числе, был министром обороны и главой МИД Соединенного Королевства.

Премьер-министр Тереза Мэй назвала смерть лорда Каррингтона "очень грустной новостью". Свои соболезнования в Twitter выразил и бывший глава британского правительства Дэвид Кэмерон.

Валентина МАЙОРОВА
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