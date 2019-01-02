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Дипломатов Незалежной привела в ярость демонстрация праздничного Крыма. Точнее, украинцам не понравилась подпись, которой американский телеканал CNN снабдил фотографию новогоднего Симферополя. Столицу "оккупированного" Крыма приписали России.
После появления сюжета в эфире разразился скандал. Посольство Украины в США в своем Twitter опубликовало гневное обращение к журналистам.
"Симферополь – украинский город на крымском полуострове, оккупированный Россией", – заявили дипломаты.
Американцам разъяренные представители Незалежной посоветовали "лучше проверять факты" и быть аккуратнее с выбором контента.
We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 января 2019 г.
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