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Украинцы раскритиковали американский телеканал за российский Крым

Симферополь. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Киев оскорбил новогодний снимок Симферополя

Дипломатов Незалежной привела в ярость демонстрация праздничного Крыма. Точнее, украинцам не понравилась подпись, которой американский телеканал CNN снабдил фотографию новогоднего Симферополя. Столицу "оккупированного" Крыма приписали России.

После появления сюжета в эфире разразился скандал. Посольство Украины в США в своем Twitter опубликовало гневное обращение к журналистам.

"Симферополь – украинский город на крымском полуострове, оккупированный Россией", – заявили дипломаты.

Американцам разъяренные представители Незалежной посоветовали "лучше проверять факты" и быть аккуратнее с выбором контента.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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