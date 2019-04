В Москве отгремел 17-й сезон Estet Fashion Week

Международная ювелирная неделя моды длилась 8 дней

В этом году fashion-шоу стало самым продолжительным. Этой весной в неделе моды приняли участие дизайнеры из России, Белоруссии, Армении, Латвии, Казахстана, Украины и других стран:

Юлия Далакян, "Кенгуру", Виктория Чертина, WOWdress, VICONTESSA & VORONOVA DRESS, Анна Краснер (Беларусь), Chisi, Sardina Baby, Катя Вихрь, Sashel’Atelier, Fashion book by Юлия Андрияш, Leya.me, Продюсерский центр FB Russia by kariKIDS, Jolie kids, Сергей Глебушкин, Дарья Федунова, George Black, Дом русской одежды Валентины Аверьяновой, Miss Brilliants, Black Star Wear, Ирина Шарлау, Fashion Style, Little Couturee & Эфемерида DK, Иван Рыбников, Jolie young, Наталья Касьянова, Ирина Шарлау, Gevorg Rene, BonBon Couture, Надежда Шибина, Art Fashion style Merry Dress & To Be Bride, AnjKids, Наталья Аверьянова, Kibovskaya, Вера Родионова, Aristocrat Kids, Lana 2 Rock, "Смена", Lerede, BearRichi, Avantage.

В завершающие два дня жюри Estet Fashion Week, в которое вошли певица и дизайнер Наталья Гулькина, топ-модель и телеведущая Ирина Дмитракова; певец, продюсер Владимир Лёвкин; создатель легендарного киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, продюсер и писатель Александр Кушнир, гендиректор телеканала Russian Music Box Наталия Палинова, певец и композитор Роман Рябцев и другие медийные люди, подвело итоги сезона.

Победителями 17 сезона Estet Fashion Week стали:

"Лучшая коллекция взрослой одежды" – Дарья Федунова

"Лучший дебют" – Катя Вихрь

"Лучшая детская коллекция" – бренд Chisi

"Лучшая коллекция вечерних детских платьев" – Aristocrat Kids

В концертной программе, которая традиционно сопутствует показам Estet Fashion Week, приняли участие как молодые артисты, так и звезды, среди которых: Сосо Павлиашвили, Владимир Лёвкин, Владимир Пресняков-старший, победитель телепроекта "Голос. Дети" Даниил Плужников, знаменитый американский певец и композитор Ли Мэйс, легендарное ВИА "Пламя", выпускница "Фабрики звезд", певица и писатель Женя Рассказова, участник проекта "Голос" Сергей Арутюнов и многие другие.

Официальные лица сезона – Мария и Николай Феттер.

В завершающий день создатель и идейный вдохновитель Estet Fashion Week – председатель "Гильдии ювелиров России", президент ЮД "Эстет" Гагик Геворкян, подводя итоги, объявил о запуске нового проекта. "Ближайшей осенью мы впервые планируем провести в этом зале Детскую неделю моды", – объявил он.

Кроме того, организаторами были названы предварительные даты проведения осенней Estet Fashion Week: 11 – 18 ноября.

