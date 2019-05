Гала-шоу в Кремле посвятят Майклу Джексону и Уитни Хьюстон

Суперхиты короля и королевы поп-музыки прозвучат в Москве

В Государственном Кремлевском дворце 30 мая состоится грандиозный концерт "Show Must Go On", посвященный Майклу Джексону и Уитни Хьюстон. В нем примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", а также солисты из США Белинда Дэвидс и Дантанио. Дирижер – Роберто Молинелли (Италия).

Два шоу мирового уровня объединены в одно, чтобы любители музыки смогли насладиться незабываемым наследием великих певцов, а Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" подарит им новое звучание. Эти песни продолжают жить в живом исполнении для новых поколений. Зрителей ждет ослепительная феерия звука, роскошные сценические костюмы, спецэффекты, шоу-балет, бэк-вокал и великолепные голоса солистов.

Гастроли солистки "Whitney Houston Show" Белинды Дэвидс проходят с ошеломительным успехом на всех континентах – Америке, Европе, Азии, Африке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Она победила среди 15 тысяч претендентов в конкурсе исполнителей песен Уитни Хьюстон. Ее потрясающий голос с диапазоном в четыре октавы, непревзойденное вокальное мастерство позволяют щедро дарить новую жизнь песням своей любимой певицы, которой она посвящает каждый свой концерт. "I Will Always Love You" и "I Have Nothing" из фильма "Телохранитель" и другие хиты мегазвезды. "На мгновение показалось, что Уитни Хьюстон жива", – отмечали те, кто слышал Белинду Дэвидс.

Хиты Майкла Джексона в уникальных симфонических аранжировках исполнит Дантанио – самый талантливый в мире мастер перевоплощений в поп-короля. Его постановки до мельчайших подробностей повторяют выступления кумира. Самые популярные песни и неповторимая "лунная походка" Джексона в исполнении Дантанио неизменно вызывают бурные аплодисменты зрителей. Его потрясающее концертное шоу, с огромным успехом было представлено в Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, а скоро это невероятное зрелище можно будет увидеть и в Москве.

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" – один из лучших и наиболее востребованных оркестров России. Оркестр одинаково успешно и высокопрофессионально исполняет музыку различных стилей и жанров – от классики до рока. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов, не оставляющую равнодушными никого из слушателей всех возрастов.

Начало концерта в 19:00. Категория 6+



Подробности на сайте оркеста.