Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Гала-шоу в Кремле посвятят Майклу Джексону и Уитни Хьюстон

Фото: пресс-служба
Суперхиты короля и королевы поп-музыки прозвучат в Москве

В Государственном Кремлевском дворце 30 мая состоится грандиозный концерт "Show Must Go On", посвященный Майклу Джексону и Уитни Хьюстон. В нем примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", а также солисты из США Белинда Дэвидс и Дантанио. Дирижер – Роберто Молинелли (Италия).

Роберто Молинелли. Фото: пресс-служба

Два шоу мирового уровня объединены в одно, чтобы любители музыки смогли насладиться незабываемым наследием великих певцов, а Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" подарит им новое звучание. Эти песни продолжают жить в живом исполнении для новых поколений. Зрителей ждет ослепительная феерия звука, роскошные сценические костюмы, спецэффекты, шоу-балет, бэк-вокал и великолепные голоса солистов. 

Гастроли солистки "Whitney Houston Show" Белинды Дэвидс проходят с ошеломительным успехом на всех континентах – Америке, Европе, Азии, Африке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Она победила среди 15 тысяч претендентов в конкурсе исполнителей песен Уитни Хьюстон. Ее потрясающий голос с диапазоном в четыре октавы, непревзойденное вокальное мастерство позволяют щедро дарить новую жизнь песням своей любимой певицы, которой она посвящает каждый свой концерт. "I Will Always Love You" и "I Have Nothing" из фильма "Телохранитель" и другие хиты мегазвезды. "На мгновение показалось, что Уитни Хьюстон жива", – отмечали те, кто слышал Белинду Дэвидс.

Белинда Дэвидс. Фото: пресс-служба

Хиты Майкла Джексона в уникальных симфонических аранжировках исполнит Дантанио – самый талантливый в мире мастер перевоплощений в поп-короля. Его постановки до мельчайших подробностей повторяют  выступления кумира. Самые популярные песни и неповторимая "лунная походка" Джексона в исполнении Дантанио неизменно  вызывают бурные аплодисменты зрителей. Его потрясающее концертное шоу, с огромным успехом было представлено  в Канаде, США, Австралии, Новой  Зеландии, Южной Африке, а скоро это невероятное зрелище можно будет увидеть и в Москве.

Дантанио. Фото: пресс-служба

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" – один из лучших и наиболее востребованных оркестров России. Оркестр одинаково успешно и высокопрофессионально исполняет музыку различных стилей и жанров – от классики до рока. Критики отмечают особую сильную энергетику концертов, не оставляющую равнодушными никого из слушателей всех возрастов. 

Фото: пресс-служба

Начало концерта в 19:00. Категория 6+

Подробности на сайте оркеста

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Россия согласилась выплатить долг ПАСЕ

Но только при выполнении четких условий

США ввели новые санкции против России

Под ударом оказалось предприятие по производству ракет для ЗРК С-300 и С-400

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей