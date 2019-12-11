ГМаленькие гости концерта будут сами играть на инструментах, танцевать, творить и аккомпанировать себе

В Галерее искусств "Дом на Патриарших" 14 декабря просветительский проект Sound Out проведет новогодний интерактивный концерт для детей "Белая сказка". Вместе с солистами постановки маленькие слушатели побывают в волшебной музыкальной стране.

"Sound Out – детям" – это профессионально разработанные программы для детей. Их цель – обучение в процессе игры. В игровой форме дети учатся понимать классическую музыку, чувствовать и переживать ее. Вовлекаясь в творческий созидательный процесс, дети развивают ритм, слух, координацию и мелкую моторику.

"Sound Out – детям" следует принципам величайшего композитора и музыкального педагога Карла Орфа, концепция которого – "учимся, делая и творя" – признана ведущей во всем мире. Гости концерта "Белая сказка" будут играть на инструментах, танцевать, творить и аккомпанировать себе, ведь именно эти формы творчества вызывают азарт, восторг и дают эмоциональный всплеск, без которого нет музыки вовсе.

"Дети от таких форм не устают, потому что являются деятелями, а не сторонними наблюдателями или слушателями. Они внутри музыки, а не снаружи ее. Лишь несколько минут концерта дети в состоянии спокойно слушать, но и при этом их неутомимый внутренний моторчик все время работает и зовет действовать – реагировать на музыку", – отметила солистка проекта – пианистка Фатима Дзусова.

"Работа с классической музыкой требует особой изобретательности и фантазии, потому что слушание классики детям подходит больше всего в активных формах, которые мы придумали и будем проигрывать вместе с детьми и их родителями во время нашего путешествия. Для детской программы мы подобрали яркие, доступные классические произведения с понятными детям образами и музыку, которая соответствует психике ребенка. Мы будем использовать форму активного слушания музыки, ведь восприятие инструментальной музыки вне движения, игры и текста трудно для детей, так как отключает важнейшие каналы понимания музыки", – рассказали создатели проекта.

Программы "Sound Out – детям" ведет лидер Ассоциации орф-педагогов России Елена Мойсеенко. Она больше 30 лет профессионально занимается музыкальным развитием детей дошкольного возраста и постоянно совершенствует мастерство на международных мастер-классах и семинарах лучших орф-педагогов мира – Т.Э. Тютюнниковой, W. Hartmann, L. Pospíšilová, A. Wolf и других.

На концерте прозвучат произведения Форе, Дебюсси, Шопена и Прокофьева. Солисты: Фатима Дзусова (фортепиано), Антон Мойсеенко (кларнет) и Елена Мойсеенко-младшая (фортепиано).

Начало концерта – в 12:00 и 14:00.

Билеты – на сайте https://soundout.timepad.ru/event/1108573/.