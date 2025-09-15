Отзывы NPBFX о том, почему российский рынок форекса пустой: говорим про офшоры и услуги «чарджбека»

Российский форекс стремительно пустеет, и это не случайность. Жесткие требования Банка России, рост расходов на KYC/AML и холодный расчет риск-менеджмента вынуждают брокеров закрывать юрлица внутри страны и переводить бизнес в офшоры. Отсюда возникает спор: офшор – это лазейка для мошенников или вынужденный шаг, чтобы сохранить клиентов? Мы разберемся, что обходится дороже бизнесу – оставаться в России или работать под иностранной лицензией.

Но у рынка есть и другая проблема – репутационные атаки. Их активно используют псевдоюристы и сервисы "чарджбэка". Эксперты NPBFX объясняют, как на фейковых отзывах и громких обещаниях "вернуть деньги" строится целый бизнес, который обманывает клиентов и подрывает доверие к брокерам.

Офшор – ответ рынка на российские законы

"Офшор – это не про мошеннические схемы, низкие комиссии, проблемы с выводами, как привыкли думать многие", – говорят в NPBFX. Это в первую очередь юрисдикция с правилами, которые позволяют компаниям продолжать работать тогда, когда "дома" условия становятся непосильными.

На российском рынке форекса это особенно заметно: брокеры, которые десятки лет исправно обслуживали клиентов, после ужесточения законодательства столкнулись с невозможностью продлить лицензию. И перед ними встал простой выбор – закрыться или уйти за границу. Именно поэтому разговор об офшорах превращается не в вопрос жадности, а в дискуссию о выживании.

На этом фоне появляются те, кто решил заработать на ситуации. Формируется целая индустрия "репутационного менеджмента": развитые сети ботоферм сутками работают на подрыв доверия к брокерам. Одни делают это от своего имени – ради продвижения собственного бизнеса, прикрываясь сайтами, соцсетями и псевдоуслугами "чарджбека". Другие работают на заказ: конкуренты оплачивают "черный пиар", чтобы утопить компанию в потоке фейковых отзывов.

Когда таких сообщений становится слишком много, трейдер теряется: где правда, а где чистая манипуляция? В результате доверие к рынку падает еще быстрее, чем число лицензированных компаний. И именно здесь в игру вступает еще одна схема наживы – чарджбек-развод.

Механизм возврата средств задумывался как инструмент защиты клиента, но в руках мошенников он превратился в удобный крючок для повторного обмана.

Развод на "чарджбэке": как реальная услуга стала инструментом обмана

Чарджбэк (chargeback) – это изначально легитимная процедура, предназначенная для защиты держателей банковских карт. Она позволяет оспорить и отменить транзакцию по карте, если получатель средств оказался мошенником. В случае успеха платеж аннулируется: деньги списываются со счета банка-эквайера и возвращаются на счет плательщика.

Легальный чарджбэк

Visa, MasterCard и другие подобные сервисы позволяют инициировать такой спор в течение 540 дней с момента транзакции. Если клиент платил банковской картой за услуги брокера, то при наличии доказательств обмана банк-эмитент может отменить платеж и вернуть средства клиенту.

В России практика чарджбэка долгое время была малоизвестна – банки не афишировали эту опцию, поскольку ее реализация связана с дополнительными издержками и рисками для самого банка.





Тем не менее, успехи первых энтузиастов показали эффективность процедуры возврата. Например, один из первых специалистов в РФ смог через чарджбэк вернуть себе деньги от офшорного брокера и затем начал помогать другим; сейчас его компания добивается возврата средств клиентам даже из зарубежных юрисдикций (в 89% случаев), чего порой не удается достичь даже ФБР.

Важно понимать, что чарджбэк – это не панацея и не "палочка-выручалочка". Банки и платежные системы рассматривают спор как арбитры, и решение о возврате зависит от множества факторов:

● срок давности;

● доказательства мошенничества;

● репутация клиента и продавца;

● сумма и категория транзакции и т.д.

Не каждая потеря подлежит возврату: невозможно оспорить перевод, если деньги ушли напрямую на счет физлица, через криптовалюту или неопосредованные методы. Об этом говорит Директор юридической компании "Щит и меч" Инсар Валиахметов: "При работе с псевдоброкером деньги фактически исчезают в тот же момент, как только вы их перевели. Они не хранятся на клиентском счете, а идут в распоряжение мошенников. И когда приходит время забирать депозит, вы слышите отказ или сталкиваетесь с “техническим” сливом капитала".

Этот отзыв подтвердили и в NPBFX: Мы видим, что многих клиентов пытаются “спасти” так называемые юристы, занимающиеся “чарджбэками”. Они обещают вернуть средства законным путем, но на деле это простое мошенничество. Сначала с человека берут небольшую сумму за консультацию, потом находят десятки поводов для дополнительных платежей. В итоге клиент теряет деньги, отданные лжеюристам".

Отметим, что даже при подходящих условиях успех не гарантирован, поэтому добросовестные компании, помогающие с чарджбэком, обычно не требуют предоплаты, а берут комиссию лишь в случае успешного возврата средств. Такой подход – хороший признак легальности услуги.

Нелегальный чарджбэк: мошенники превратили возврат средств в инструмент обмана

Рост осведомленности о процедуре чарджбэк среди жертв финансовых афер породил целую нишу так называемых "чарджбэк-сервисов". Наряду с действительно честными юристами появились и мошенники, решившие нажиться на чужом горе.

Схема с возвратом средств – "чарджбэк" – выглядит так: сначала псевдоюристы всячески привлекают внимание пострадавших, нагнетая негатив. В интернете появляются сайты и статьи с броскими заголовками вроде "Брокер NPBFX – мошенник! Не выводит деньги!", наполняются форумы и комментарии фальшивыми жалобами от анонимов.





Цель таких публикаций – привлечь пострадавших клиентов, которые ищут пути вернуть деньги у настоящих мошенников. Для повышения охвата авторы намеренно вписывают в эти тексты имена других брендов, никак не связанных с аферой. В результате страдают их репутация и доверие со стороны трейдеров. Мошенников-чарджбэкистов это не волнует: чем больше мути и громких заявлений, тем выше шанс заманить жертву.





"Авторы таких ресурсов предлагают обратиться к ним за услугой возврата денег. То есть сначала жертву убеждают, что она не одна такая и что деньги у нее украли злодеи, а следом обещают легкий возврат через “чарджбэк”. Разумеется, делают они это с помощью "опытных специалистов", – отзыв экспертов NPBFX о мошеннической схеме с chargeback-ом.

Пример рекламы мошенников: они заходят на форумы и обещают, что "чарджбэк – это ответ на вопрос, как вернуть деньги от брокера" и призывают жертв обратиться за юридической помощью.

Вот один из таких заходов, который оказался неудачным: администратор форума, где общаются трейдеры и представители форекс-дилеров, разоблачил схему. Выяснилось, что мошенники просто использовали чужой бренд – в данном случае отзывы о NPBFX, хотя с таким же успехом могли прикрыться любым другим названием. Дальше эту историю подхватили "псевдоюристы", растиражировали по своим каналам и начали собирать контакты пострадавших под предлогом помощи. На деле же схема сводилась к простому выманиванию новых денег.





В итоге страдают все: трейдеры теряют последние средства, брокеры – репутацию, а рынок получает очередной удар по доверию. Эксперты NPBFX отмечают, что именно такие схемы делают российский форекс еще более токсичным в глазах клиентов и подталкивают их уходить в офшоры или на зарубежные площадки.

