Кухни и мебель напрямую с фабрики

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Фабрика "Любимая кухня" запустила акцию "Спецрассрочка без потерь", которая делает покупку мебели максимально удобной и выгодной. Теперь стильную кухню или любую другую мебель можно заказать напрямую с фабрики, без посредников и наценок, – и оформить рассрочку без переплат и скрытых условий.
Главная идея акции проста: чтобы каждый мог позволить себе качественную, красивую и функциональную кухню, не переплачивая и не дожидаясь "лучшего времени".
Действует уникальное предложение:
✅ Новая кухня – без переплат
✅ Скидки до 40% на мебель
✅ Подарки при покупке техники
✅ 10 000 ₽ бонусом на следующий заказ
Все условия – прозрачные, без комиссий и скрытых платежей.
Акция действует до 31 октября 2025 года – успей воспользоваться!
Подробнее: https://love-kuhnya-na-zakaz-moskow.ru/
Главное преимущество – прямые фабричные цены. Без посредников, франшиз и лишних наценок. Покупатель получает мебель напрямую от производителя, что гарантирует контроль качества на каждом этапе и справедливую стоимость.
Фабрика "Любимая кухня" – это современное производство полного цикла: от проектирования до установки. Все кухни создаются под заказ, с учётом размеров помещения, пожеланий по стилю, материалам и фурнитуре. В работе используются только проверенные комплектующие европейских брендов, устойчивые покрытия и надёжная техника.
Компания уже более 15 лет помогает обустраивать дома по всей России, предлагая сочетание стиля, эргономики и долговечности.
Перейдите на сайт компании
Введите свой номер телефона и получите электронный сертификат акции
Выберите дизайн, материалы и технику – менеджер поможет с расчётом
Получите свою кухню мечты в рассрочку – без потерь и переплат!
Производство полного цикла – всё создаётся на собственной фабрике.
Без посредников – покупатель получает мебель напрямую от производителя.
Современные материалы и фурнитура – долговечность и комфорт.
Индивидуальные проекты под любую планировку.
Собственная доставка и монтаж.
Гарантия на мебель и комплектующие.
⏰ Акция "Спецрассрочка без потерь" действует до 31 октября 2025 года.
Это отличная возможность обновить дом, оформить рассрочку без переплат и получить кухню мечты напрямую от фабрики.
Подробности и адреса салонов – на https://love-kuhnya-na-zakaz-moskow.ru/
Белоруссию тоже задели новые ограничения
Украинцы неожиданно подняли политика на смех за сомнительную логику