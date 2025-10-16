Кухни и мебель напрямую с фабрики — в рассрочку без переплат

Фото: пресс-служба

Фабрика "Любимая кухня" запустила акцию "Спецрассрочка без потерь", которая делает покупку мебели максимально удобной и выгодной. Теперь стильную кухню или любую другую мебель можно заказать напрямую с фабрики, без посредников и наценок, – и оформить рассрочку без переплат и скрытых условий.

Главная идея акции проста: чтобы каждый мог позволить себе качественную, красивую и функциональную кухню, не переплачивая и не дожидаясь "лучшего времени".

Что даёт акция

Действует уникальное предложение:

✅ Новая кухня – без переплат
✅ Скидки до 40% на мебель
✅ Подарки при покупке техники
✅ 10 000 ₽ бонусом на следующий заказ

Все условия – прозрачные, без комиссий и скрытых платежей.
Акция действует до 31 октября 2025 года – успей воспользоваться!
Подробнее: https://love-kuhnya-na-zakaz-moskow.ru/

Кухни и мебель напрямую с фабрики

Главное преимущество – прямые фабричные цены. Без посредников, франшиз и лишних наценок. Покупатель получает мебель напрямую от производителя, что гарантирует контроль качества на каждом этапе и справедливую стоимость.

Фабрика "Любимая кухня" – это современное производство полного цикла: от проектирования до установки. Все кухни создаются под заказ, с учётом размеров помещения, пожеланий по стилю, материалам и фурнитуре. В работе используются только проверенные комплектующие европейских брендов, устойчивые покрытия и надёжная техника.

Компания уже более 15 лет помогает обустраивать дома по всей России, предлагая сочетание стиля, эргономики и долговечности.

Как получить участие

  1. Перейдите на сайт компании

  2. Введите свой номер телефона и получите электронный сертификат акции

  3. Выберите дизайн, материалы и технику – менеджер поможет с расчётом

  4. Получите свою кухню мечты в рассрочку – без потерь и переплат!

Почему выбирают "Любимую кухню"

  • Производство полного цикла – всё создаётся на собственной фабрике.

  • Без посредников – покупатель получает мебель напрямую от производителя.

  • Современные материалы и фурнитура – долговечность и комфорт.

  • Индивидуальные проекты под любую планировку.

  • Собственная доставка и монтаж.

  • Гарантия на мебель и комплектующие.

⏰ Акция "Спецрассрочка без потерь" действует до 31 октября 2025 года.
Это отличная возможность обновить дом, оформить рассрочку без переплат и получить кухню мечты напрямую от фабрики.

Подробности и адреса салонов – на https://love-kuhnya-na-zakaz-moskow.ru/

