Керамогранит.ру приглашает ознакомиться с новыми имитациями оникса бренда ITT Ceramic

Недавно линейки покрытий с текстурой оникса пополнились потрясающими как в декоративном, так и техническом аспекте новинками, позволяющими создавать по-настоящему роскошные и функциональные пространства, отвечающие актуальным на сегодняшний день в сфере дизайна запросам.

Коллекция Onix, вдохновленная благородным камнем, представлена в фирменном магазине Керамогранит.ру, где каждый получит возможность подробно узнать о технических свойствах материала и его преимуществах, оценить по достоинству графику и прочие нюансы.

На выбор предлагается три копии камня, различающиеся по внешнему виду, но выпущенные в двух одинаковых форматах и с полированной поверхностью. Например, модели жемчужного оттенка наделены более деликатным рисунком и обеспечивают нейтральный фон в помещениях разного характера, что открывает широкие возможности в рамках классических и современных проектов. Бежевая плитка обладает более насыщенной графикой, сосредоточенной на том, чтобы наполнить интерьер теплотой и уютом, подарить чувство комфорта и защищенности. Самый яркий в этом ряду керамогранит в зеленых тонах, с красивой градацией от светлого к более темному, белыми и рыжеватыми прожилками, образующими причудливый и выразительный узор.

Отвечая на потребности среди профессиональных дизайнеров, строителей и ремонтников, производитель облачил копии в два крупных формата, которые не только ускоряют сам процесс монтажа, но и в разы улучшают общее восприятие оформления как единого целого. Этому во многом способствует и примененная на фабрике дополнительная обработка изделий на специальном оборудовании, направленная на срез боковых граней, чтобы предложить бесшовную укладку. Подобный подход позволяет получить монолитные на вид покрытия, что, безусловно, повышает соответствие оригиналу. Кроме того, упрощается очистка от загрязнений, поскольку нет необходимости уделять внимание стыкам.

И, наконец, необходимо отдельно отметить полированную поверхность ректифицированной плитки Onix, обладающую отражающей способностью, за счет чего в интерьер добавляется больше естественного света, и он приобретает дополнительный объем. Новая коллекция от ITT Ceramic – прекрасное предложение для проектов премиального сегмента, создания вневременных и роскошных пространств.

